1º CastraFAM atende 80 animais no Hospital Veterinário FAM

O Hospital Veterinário da Faculdade de Americana/FAM realizou durante toda esta segunda-feira(17), a primeira edição do CastraFAM, programa de Castração de Animal – a baixo custo para cães e gatos. Além da castração, foi realizada também a microchipagem dos animais. A iniciativa é promovida em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Americana/CZZ.

No total, a ação realizou 80 atendimentos entre cães e gatos em horários separados, no período matutino foram atendidos os cachorros e no vespertino os felinos. Todos os atendimentos foram realizados no Centro Cirúrgico para pequenos animais do Hospital Veterinário FAM.

Para a organizadora do CastraFAM e médica veterinária do HOVET/FAM, Maine Corral lembra que a ação é importante para a saúde pública. “Uma realização imensa, um projeto importante em parceria com a prefeitura de Americana e todas as empresas que acreditaram na ideia. A castração gera um efeito importante na sociedade em controle populacional e zoonoses, entre outros fatores”, disse.

“Para nós da prefeitura, essa iniciativa da FAM vem de acordo com nosso objetivo que é oferecer para a população o maior número possível de castrações, de forma a auxiliar no controle das populações de cães e gatos, evitar abandono de crias indesejadas e estimular a posse responsável”, disse a coordenadora do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

Jorge Salomão, diretor técnico do Hospital Veterinário, lembra que o CastraFAM é uma oportunidade para a população conhecer a estrutura do Hospital.”Uma campanha de um cunho social muito importante com este acolhimento da sociedade em geral. E para o hospital acaba sendo um evento importante que conseguimos mostrar em maior escala a qualidade dos serviços que a gente presta e toda a estrutura do hospital”, comentou.

Marcia Verdi, moradora de Americana trouxe seu cão para a ação e ressaltou o cuidado da equipe com os animais. “Muita gente não tem condição, sai microchipado também, super indico. Primeira vez aqui no Hospital, fiquei encantada”, disse.

Ricardo Pedrozo, morador de Americana, trouxe a gata Amora para ação. “Uma ação importante para o controle de reprodução, evita os animais abandonados. O atendimento aqui é muito legal”, comentou.

“Nosso primeiro evento de prestação de serviço em nosso Hospital Veterinário, esperamos realizar outros eventos deste tipo, colocando também nosso hospital em nosso calendário de eventos”, comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

O CastraFAM contou com o patrocínio das empresas: Ouro Fino Saúde Animal, Guabi Natural, SoldVet-Manipulação Veterinária, MedWell, Premier e LPS Agropharma.

Mais informações através do Instagram: @hospitalveterinariofam