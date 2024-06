Blitz do bafômetro aplica quase R$ 1 milhão em multas na saída da Festa do Peão

Encerrou neste domingo (16) a 36ª edição da Festa do Peão de Americana, que teve noites sem surpresas e volume expressivo de público na penúltima noite, no sábado (16).

Além do valor cobrado no estacionamento, que oscilava entre R$ 60 e R$ 70, o que chamou atenção foi o preço cobrado para o setor mais simples da festa; a arena, que chegou a atingir os R$ 300 e a opção de meia-entrada foi retirada do site em determinado momento, o que só é permitido em caso de esgotamento de 40% da reserva para este público desde que divulgada a totalização de ingressos comercializados, o que não ocorreu.

Mais notícias da cidade e região

Vale lembrar que em 2011, graças a uma ação de estudantes de Americana, o Clube dos Cavaleiros teve que assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 32 páginas para cumprir a Lei da Meia Entrada e em caso de descumprimento ficou estabelecida uma multa de R$ 40 mil por dia de evento e por beneficiário lesado.

Em meio a tanta gente, milhares de veículos circularam pela região do recinto nos seis dias de festa e 5.970 deles foram abordados pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, sendo que 300 tiveram a constatação da influência do álcool no teste de alcoolemia. O valor da multa é de R$ 2.934,70, totalizando R$ 880.410,00.