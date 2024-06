Obras da nova ponte sobre o Ribeirão Quilombo entram na reta final em Sumaré

Sumaré está prestes a concluir uma das obras mais relevantes para a infraestrutura urbana da cidade: a nova ponte sobre o Ribeirão Quilombo. Esta estrutura, que liga o Centro à região de Nova Veneza, representa um marco na modernização e melhoria da mobilidade urbana municipal. As obras, que estão na reta final, vão facilitar o deslocamento e reduzirão o tempo de viagem entre essas importantes áreas do município.

A construção da nova ponte sobre o Ribeirão Quilombo é uma das várias intervenções urbanas em andamento em Sumaré. A cidade está passando por uma série de melhorias estruturais.

Entre os projetos de destaque estão o viaduto do Jardim Primavera, uma obra crucial para aliviar o tráfego na região, facilitando o acesso e a circulação de veículos entre diferentes bairros de Sumaré.

O viaduto que ligará o Parque Bandeirantes, em Sumaré, a Hortolândia, vai fomentar o desenvolvimento econômico regional.



O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, comentou sobre a importância dessas obras para a cidade. “Vamos transformar Sumaré em uma cidade mais moderna e acessível para todos. A nova ponte sobre o Ribeirão Quilombo é um passo fundamental nesse processo, conectando regiões importantes e facilitando a vida dos nossos moradores”, disse.

O deputado estadual Dirceu Dalben também destacou o impacto positivo dessas intervenções. “Essas obras representam um grande avanço para Sumaré e toda a região. A nova ponte e os viadutos são investimentos que refletem nosso compromisso com o desenvolvimento urbano, econômico e social de Sumaré”, afirmou.

Com as obras entrando na fase final, a expectativa é que a nova ponte seja inaugurada em breve. As equipes estão trabalhando intensivamente para garantir que todos os detalhes sejam concluídos conforme o cronograma.

