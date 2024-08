Saiu 1o pedido de impugnação de candidata em Americana

O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidata Adriana Polito (Republicanos). Ela é esposa do vereador Dr Daniel (PP), que desistiu de ser candidato à reeleição.

No pedido de impugnação o MPE pôs que

O Partido Republicanos encaminhou o pedido registro de candidatura da impugnada ao cargo de Vereadora. Todavia, como mostram os documentos que acompanham esta impugnação, não será possível o deferimento do registro de candidatura pretendida, tendo em vista que a impugnada se enquadra na hipótese prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº64/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº135/2010.

Referido artigo de lei afirma que são inelegíveis “os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário”.

