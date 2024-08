Com show do VAR, Palmeiras bate São Paulo aos 102'

Em um jogo com forte interferência do VAR (árbitro de vídeo), o Palmeiras bateu o São Paulo com um gol salvador aos 102′ (57′ do segundo tempo). O jogo terminou 2 a 1 na tarde deste domingo no Allianz Parque.

A movimentação ficou toda para o segundo tempo, com o VAR dando e tirando gol pro Palmeiras e Flaco Lopez se sagrando como herói da partida.

O 1o gol do jogo foi anotado por Flaco Lopez. A bola foi tocada na área e Marcos Rocha ajeitou e FL fuzilou pro gol.

O empate Tricolor veio antes dos 30’. Luciano recebeu na entrada da área e tocou no canto esquerdo do goleiro Weberton.

Devido a paradas do VAR e atendimento medico, o jogo teve 11 minutos de acréscimos na segunda etapa.

No último lance do jogo, Flaco subiu antes do goleiro Rafael e cabeceou para o gol vazio selando o placar do jogo.

VAR e Palmeiras na Liberta

O Verdão decide seu ano na Libertadores na quarta feira contra o Botafogo no Allianz e o São Paulo recebe o Nacional do Uruguai precisando de vitórias simples para avançar.

