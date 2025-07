GWM Brasil faz parceria com Senai por nova fábrica na região

A GWM Brasil, em parceria com o SENAI Iracemápolis, anuncia a abertura das inscrições para o curso gratuito de Operador de Lean Manufacturing, com foco na função de montador de veículos. A iniciativa faz parte da reta final do processo de contratações da fábrica da montadora em Iracemápolis (SP) e reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da comunidade local e a formação de profissionais qualificados para o setor automotivo.

Ao todo, serão oferecidas 240 vagas distribuídas em 6 turmas, com início das aulas a partir do dia 21 de julho. A formação será realizada no SENAI Iracemápolis, com carga horária de 32 horas e turmas nos períodos da tarde e da noite, facilitando o acesso de quem já atua no mercado ou busca recolocação profissional.

As inscrições são gratuitas, voltadas à comunidade, e devem ser realizadas na secretária do SENAI Iracemápolis, localizado na Rua Camilo Ferrari, 765 – Distrito Industrial, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 12h.

“Acreditamos no potencial transformador da educação técnica e queremos oferecer uma oportunidade concreta para quem deseja se preparar para os desafios da mobilidade do futuro. Essa parceria com o SENAI é um passo importante para garantir mão de obra qualificada e fortalecer ainda mais nossa presença na região”, destaca Gabriel Perucci, Head de RH da GWM Brasil.

Além de ser uma chance de capacitação de qualidade, o curso também pode representar a porta de entrada para uma carreira na GWM, que está em fase final de contratação para linha de produção e com novas oportunidades sendo abertas.

Mais informações sobre o curso: SENAI Iracemápolis – Cursos Gratuitos

Sobre a GWM Brasil

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

