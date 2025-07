Câmara Nova Odessa devolve R$ 674 mil à Prefeitura no 1o semestre

A Câmara Municipal de Nova Odessa devolveu à Prefeitura o valor total de R$ 674.659,00 ao final do primeiro semestre de 2025, referente a economias realizadas no uso dos recursos públicos do Legislativo.

No quadrimestre (janeiro a abril), a Casa havia devolvido R$ 592.659,00. Para alcançar o novo total, foram incorporados os excedentes do período de maio e junho, fruto das medidas de contenção de gastos e otimização interna.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As devoluções bimestrais atendem uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), com base na análise das contas do Legislativo dos exercícios anteriores.

Fala o presidente da Câmara Oséias

“Essa devolução representa o resultado de uma administração séria, alinhada às recomendações do TCE-SP e pautada na gestão responsável dos recursos públicos. Com planejamento e controle, demonstramos que é possível economizar sem comprometer o funcionamento da Câmara”, destacou o presidente, vereador Oséias Jorge.

O valor devolvido ao Executivo poderá ser utilizado em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social, conforme a destinação definida pela Prefeitura. “Nosso compromisso vai além de legislar e fiscalizar: é contribuir para o equilíbrio fiscal e o bem-estar da população”, completou Oséias Jorge.

Leia + sobre partidos política regional