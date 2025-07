Centro de Referência em Saúde da Mulher de SBO completa 1 ano com 39 mil serviços

O Centro de Referência em Saúde da Mulher completou um ano de funcionamento em Santa Bárbara d’Oeste. Entregue em junho de 2024 pelo prefeito Rafael Piovezan, o espaço contabilizou 39 mil serviços prestados em 12 meses, entre atendimentos e procedimentos.

Localizado no Centro da cidade, ao lado do Terminal Urbano, o Centro de Referência em Saúde da Mulher conta com uma equipe multidisciplinar formada por 28 profissionais, sendo médicos mastologistas, de patologia cervical, de pré-natal de alto risco, pediatra, hebiatra, ultrassonografista, dentistas, auxiliar de saúde bucal, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionista, psicólogo, entre outros.

No local são realizados os atendimentos médicos na área de mastologia, pediatria, hebiatria com atendimento aos adolescentes na faixa etária de 11 a 19 anos, cuja abordagem clínica trabalha questões como sexualidade, método contraceptivo, gravidez, ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), uso de drogas, relacionamentos e mudanças no corpo.

São ofertados também exames de biópsia e ultrassom de mamas, transvaginal, morfológico, obstétrico doppler, pré-natal de alto risco, patologia cervical e inserção de DIU, atendimento psicológico a gestantes, serviço social, exame preventivo de papanicolaou, cardiotocografia, atendimento odontológico, aplicação da laserterapia em pacientes oncológicos, planejamento reprodutivo, ações educativas como o grupo de gestantes “Encontro Maternar”, atendimento nutricional, tratamento oncológico de pacientes diagnosticadas com câncer de mama, redução do índice de doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia.

“O Centro de Referência em Saúde da Mulher é uma das obras mais especiais que realizamos em nosso primeiro mandato. Um espaço pensado com muito carinho, reunindo serviços de Saúde e ações fundamentais para as mulheres da nossa cidade. Com muito respeito, oferecemos ali tudo o que é necessário para quem precisa de um acolhimento. Um atendimento diferenciado às mulheres de todas as idades”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Eventos e ações

Desde sua inauguração, o Centro de Referência em Saúde da Mulher também recebeu eventos e promoveu ações variadas voltadas ao bem-estar e promoção da saúde. Destacam-se no período o “Desfile das Guerreiras” – evento que encerrou oficialmente a programação do Outubro Rosa em 2024 -, a “Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência” – 1ª semana de fevereiro – e o “SBO por Elas”, ação organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com secretarias municipais, entidades e parceiros.

“Além de todos os serviços prestados nos últimos 12 meses, o Centro de Referência em Saúde da Mulher proporcionou a oportunidade de Santa Bárbara d’Oeste ter mais uma ação importante em prol das mulheres. O ‘SBO por Elas’, realizado durante todo o mês de março, superou as expectativas e ofereceu atendimento variado, com foco na prevenção da Saúde e o bem-estar das mulheres. Um projeto executado a várias mãos e pensado com muito carinho por toda a equipe da Administração Municipal”, comentou a primeira-dama do Município e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Cuidado, carinho e respeito

O Centro de Referência em Saúde da Mulher foi um local fundamental para a vida de milhares de pessoas, entre elas a Márcia, a Márcia Aparecida e a Luana. Pacientes da rede municipal de Saúde, as mulheres foram atendidas em diferentes fases da vida. A gratidão é o sentimento comum entre elas.

“Para mim surpreendeu e muito. Sempre tive convênio médico e o que eu temia era iniciar um tratamento sem este convênio. Confesso que fiquei preocupada, mas fiquei surpresa com o atendimento, com o local e com os serviços. Para mim foi tudo nota 10”, disse Márcia Aparecida Schiavon, 56 anos.

“Para mim foi muito bom, muito bom mesmo! Não teve nenhuma demora, foi tudo muito rápido. Quando precisei de ultrassom, rapidinho foi marcado”, explicou Luana Lodete Rossi, 29 anos, mãe do pequeno Rafael. “A estrutura aqui é excelente e o tratamento das pessoas também. A gente se sente muito acolhida, incluindo a parte psicológica. Eu só tenho a agradecer. Muita gratidão”, completou Márcia Martins, 55 anos.

