Mais de 200 prefeitos participam de encontro pioneiro promovido pela APM em Campinas

Um sucesso acima de todas as expectativas. Esse é o balanço do 1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo, uma realização da Associação Paulista de Municípios – APM com correalização da União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP e patrocínio master da Caixa Econômica Federal, que terminou na noite desta terça-feira (19/11), no Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Ao todo, 202 prefeitos de todas as regiões do Estado se inscreveram no evento pioneiro, cujo encerramento contou com a presença do vice-governador Felício Ramuth e do ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes, entre outras autoridades.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi agradeceu a APM pela escolha da cidade para a realização do evento. “Foram dias muito produtivos. Os municípios precisam se fortalecer mais e é com iniciativas como essa que vamos fazer o país avançar”.

O presidente da APM, Marcelo Barbieri, destacou o grande comparecimento de prefeitos eleitos, e a qualidade dos painéis oferecidos aos participantes. “Quero agradecer muito a todos que nos ajudaram a fazer esse evento, especialmente a Prefeitura de Campinas, na figura do prefeito Dário, que nos deu todo o apoio desde o início. Garantimos muito conteúdo, pensando no que os prefeitos precisarão fazer em seus mandatos, trazendo soluções para atender os 645 municípios do nosso estado, homens e mulheres eleitos para representar os interesses do povo paulista”.

Barbieri também fez um agradecimento especial ao IAC pela cessão de seu prédio histórico para a realização do encontro, além da Sanasa, empresa de saneamento da cidade, que ofereceu mais de 7 mil copos descartáveis de água para o evento gratuitamente.

O vice-governador Felicio Ramuth saudou a APM pela realização do encontro de prefeitos eleitos e colocou o Governo do Estado à disposição dos gestores. “A partir de janeiro vocês estarão à frente das suas cidades com toda a competência e nosso apoio. Trago um abraço do governador Tarcísio e estamos prontos para recebê-los em nossas secretarias, para atender às necessidades dos seus municípios. Parabéns a todos por esse grande evento”.

Também participaram da solenidade de encerramento o presidente do Conselho Deliberativo da UVESP, Sebastião Misiara; o superintendente da Caixa Econômica Federal, José Luiz Pavanelli, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini, o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, o Presidente do Conselho Deliberativo da APM, Carlos Cruz, a Presidente Executiva da UVESP, Silvia Melo, a Relações Públicas da APM, Dalva Christofoletti, a diretora substituta do IAC, Regina Celia de Matos Pires, e o deputado estadual Dirceu Dalben.

