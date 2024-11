A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia Aérea do Brasil, tem na Argentina seu mais relevante mercado internacional, operando-o desde 2005. Em razão da grande final entre os times brasileiros Atlético Mineiro e Botafogo, programada para o dia 30 de novembro em Buenos Aires, a GOL planeja cerca de 180 voos para o período entre 26 de novembro e 3 de dezembro, de forma a suprir com mais comodidade, rapidez e Segurança a alta demanda de torcedores e turistas por viagens. Para esse período, de 26/11 a 3/12, a GOL já está oferecendo 157 voos regulares entre o Brasil e a Argentina, que representam 27 mil assentos disponíveis aos Clientes. Com as 26 operações adicionais previstas, outros 4,5 mil assentos são injetados na malha aérea que liga diferentes cidades do Brasil a Buenos Aires. Além da oferta extra, a GOL será responsável pelo fretamento das duas equipes finalistas entre o Brasil e a Argentina no dia 27 de novembro. O Atlético Mineiro seguirá de Confins (CNF) para Ezeiza (EZE) e o Botafogo, que tem compromisso em São Paulo no dia 26, sairá de Guarulhos para o aeroporto na Grande Buenos Aires. A GOL mantém, no total, 11 destinos brasileiros com voos diretos e regulares para a capital argentina. São eles: Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Florianópolis (FLN), Belo Horizonte/Confins (CNF), Natal (NAT), Salvador (SSA), Maceió (MCZ), Recife (REC), Porto Seguro (BPS), Fortaleza (FOR) e João Pessoa (JPA). A partir de 7 de janeiro de 2025, a capital federal, Brasília (BSB), também fará parte dessa lista. A GOL atende cinco aeroportos e quatro importantes destinos no país vizinho: Aeroparque (AEP) e Ezeiza (EZE), em Buenos Aires, capital, além das cidades de Córdoba (COR), Rosário (ROS) e Mendoza (MDZ). Os voos da GOL para Buenos Aires são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que em configuração internacional têm capacidade para até 176 passageiros. GOL Premium Economy e benefícios Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas. Os bilhetes entre o Brasil e a Argentina estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.