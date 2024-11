Ações dos 21 Dias de Ativismo e Igualdade Racial prosseguem em Americana

As ações de conscientização da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher e Igualdade Racial em Americana foram realizadas em diferentes pontos da cidade nesta quinta-feira (21). Os temas foram abordados nos territórios do CRASs (Centros de Referência de Assistência Social), junto ao SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) Infantil.

Foram realizadas abordagens com a população no CAPS Infantil do Jardim São José, pelas equipes do CRAS Mathiensen e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), “Arteterapia”, com Áurea Mendes, no CRAS Praia Azul – SCFV APAM, e Roda de Conversa “Igualdade Racial”, com Roberto Mendes, presidente do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no CRAS São Manoel – SCFV SOMA.

“Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre a luta e a conscientização de todos sobre a igualdade racial. Foi uma troca de experiências com os jovens e participantes desse encontro. O Brasil precisa aproveitar os talentos dos jovens, dando a oportunidade a todos de estudo, saúde, acesso à cultura e serviços para que seja um mundo justo, de igualdade, pois todos têm a capacidade de se desenvolver”, disse Roberto Mendes.

Nesta quinta-feira, às 18h30, ocorre a palestra “Estilos Parentais e Planejamento Familiar”, com a assistente Social Janaína Costa Carvalho, no SCFV Casa de Dom Bosco, na Vila Mathiensen.

As atividades são promovidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, por meio do Americana por Elas – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, com as participações do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) e do COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial), entre outros apoiadores.

Confira a programação para os próximos dias:

22/11 – 10h30 – Roda de Conversa sobre a “Atuação do CREAS com as Mulheres em situação de Violência” – EFS (Estratégia Saúde da Família) bairro Antonio Zanaga

25/11 – 8h – Eleição da Sociedade Civil do Conselho da Mulher – Casa dos Conselhos

25/11 – 19h30 – Curta metragem “Quando as cigarras cantam” – Biblioteca Municipal

26/11 – 8h30 – Roda de Conversa “Igualdade Racial” – Adriana Brasil (representante do Coletivo de Igualdade Racial de Americana) – CIEE Americana

27/11 – 8h – Palestra “21 Dias de Ativismo” – “Assédio: Os impactos sociais e psicológicos” – DAE

27/11 – 9h – “21 Dias de Ativismo” – “Identificação e Mecanismos de Enfrentamento à Violência e a rede de Apoio” – Léa Amábile – Vigilância em Saúde e Conselheira CMDM / Anaceli e Equipe GAMA/ IDMAS – CRAS São Jerônimo / SCFV Diaconia São Judas Tadeu

27/11 – 14h – “Vivência em Arteterapia” – Áurea Mendes – CRAS São Manoel – SCFV SOMA

28/11 – 9h -“Vivência em Arteterapia” – DAE

28/11 – 10h30 – Roda de Conversa sobre a “Atuação do CREAS com as Mulheres em situação de Violência” – ESF Parque da Liberdade

29/11 – 8h às 10h e 10h às 12h – “Arteterapia” – Áurea Mendes – Local: Brazilian Kids Kare

02/12 – 9h30 e 15h30 – Roda de Conversa – Adriana Gomes (coordenadora de Políticas Públicas de Igualdade Racial) – AAMA

03/12 – 9h – “Vivência em Arterapia” – Aurea Mendes (CMDM) – APAE – PHR PCD

03/12 – 10h30 – Roda de Conversa “Atuação do CREAS com as Mulheres em situação de Violência” – ESF Jardim Guanabara

04/12 – 9h – Palestra: Violência Sexual, Protocolo e Encaminhamentos Léa Amabile – Vigilância em Saúde e Conselheira CMDM – Auditório da SASDH

04/12 – 14h – Ação Comunitária – CRAS Nossa Senhora Aparecida e SCFV Cruzada das Senhoras Católicas

05/12 – 10h – “Vivência em Arteterapia” – Áurea Mendes – CRAS Nossa Senhora Aparecida e SCFV Cruzada das Senhoras Católicas

06/12 – 9h30 às 10h30 – Panfletagem “Campanha Laço Branco” – GAMA/IDMAS e Comitê Americana por Elas – Local: Avenida Brasil

06/12 – 10h30 – Roda de Conversa “Atuação do CREAS com as Mulheres em situação de Violência” – ESF Praia Azul

11/12 – 13h30 – Identificação e Mecanismos de Enfrentamento à Violência Léa Amábile – Vigilância em Saúde e Conselheira CMDM – AAMA

12/12 – 15h30 – “Vivência em Arteterapia” – Áurea Mendes – CRAS Mathiensen/SCFV SESPA

13/12 – 10h30 – Roda de Conversa “Atuação do CREAS com as Mulheres em situação de Violência” – ESF Jardim Alvorada

