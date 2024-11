Ben Affleck é apontado como o homem mais bonito entre todos os eleitos pela revista People

John Krasinski foi escolhido o homem mais sexy do mundo na eleição deste ano da tradicional revista de celebridades People. Mas o ator, famoso por seu papel na série de comédia “The Office”, não é o mais sexy entre os mais sexys, de acordo com a análise de aplicativo que calcula a harmonia facial de uma pessoa a partir da proporção áurea. O site SDA descobriu que acima de todos está o ator norte-americano Ben Affleck, o escolhido pela revista na edição de 2002.

Para chegar a essa conclusão, o SDA levantou todos os 36 homens eleitos pela revista, entre 1985 e 2024. Foram analisadas 174 imagens, uma média de cinco imagens para cada vencedor do prêmio.

Foram consideradas apenas as imagens das personalidades na época em que foram eleitos pela revista. Em seguida, as imagens foram submetidas à análise de um aplicativo que cálcula a harmonia facial de uma pessoa a partir da proporção áurea – trata-se de uma constante algébrica largamente utilizada na arquitetura e no design que remete à perfeita proporção entre partes de um todo.

Veja os dez mais sexys entre os mais sexys do mundo:

1 – Ben Affleck – 7,29

O ator norte-americano foi capa da People em 2002. No ano seguinte, protagonizou o romance de época “Pearl Harbor”, em que interpretou um piloto de caça norte-americano na Segunda Guerra Mundial.

2 – Michael B. Jordan – 7,13

Protagonista da franquia de filmes de boxe “Creed”, o ator foi o escolhido pela revista em 2020. Naquele ano, esteve engajado no movimento “Black Lives Matter”, consequência do assassinato do homem negro George Floyd por policiais americanos.

3 – Dwayne Johnson – 7,06

O astro dos filmes de ação e das lutas coreografadas de WWE ganhou a capa da revista na edição de 2016, ano de poucos lançamentos na carreira como ator. Em 2015, protagonizou mais um filme da franquia “Velozes e Furiosos”.

4 – Nick Nolte – 6,98

O ator tinha 51 anos em 1992 quando estrelou um dos grandes sucessos do cinema na ocasião: o filme “O Príncipe das Marés”, em que formou par romântico com a atriz Barbra Streisand. A capa da revista acabou sendo barbada na época.

5 – Denzel Washington – 6,85

Aos 42 anos na época, Denzel Washington foi o primeiro homem negro a ser escolhido pela People, em 1996. Naquele ano, protagonizou dois filmes: “Coragem sob Fogo” e “Um Anjo na Minha Vida”, em que vive romance com a atriz Witney Houston.

6 – Brad Pitt – 6,87

Um dos poucos homens a ser eleito duas vezes o mais sexy do mundo pela People. Foi o escolhido em 1995 e em 2000. Na primeira eleição, vinha de papeis com apelo, como o protagonista no filme “Entrevista com o Vampiro”, de 1994.

7 – Chris Hemsworth – 6,75

O ator australiano foi o escolhido em 2014, época em que viveu o auge do sucesso com a sequência de filmes da Marvel em que interpretou o super-heroi “Thor”. No ano anterior, ainda protagonizou “Rush”, filme automobilístico de sucesso.

8 – John Legend – 6,7

O cantor brilhou em 2019, ano em que foi escolhido pela People o homem mais sexy do mundo. Era um dos jurados da versão americana do “The Voice” e havia lançado “All of Me”, uma balada romântica que se tornou um de seus maiores sucessos.

9 – John Krasinski – 6,68

O ator alcançou a fama com um estereótipo de homem tímido, fruto do personagem Jimmy na série de comédia “The Office”, mas mudou sua imagem ao longo da carreira até ser eleito o homem mais sexy do mundo em 2024.

10 – Matt Damon – 6,64

Em 2007, Matt Damon colhia os frutos do sucesso na pele de Jason Bourne, um agente secreto americano que perdeu a memória e passou a ser caçado pelo governo. A eleição naquele ano mostrou que as cenas de ação tiveram efeito “colateral”.