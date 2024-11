Nutricionista seleciona 7 dicas para preparar o corpo para o verão

Com a chegada do verão, é ainda mais comum o desejo de se sentir bem e saudável para aproveitar ao máximo a estação. Para ajudar nessa missão, a nutricionista Priscila Gontijo, coordenadora do Science Hub da Puravida, compartilha um plano prático e eficaz para cuidar do corpo. As dicas vão desde ajustes simples na alimentação até ajustes mais precisos sobre as vitaminas para promover uma saúde equilibrada. Confira:

Hidratação em primeiro lugar

O calor do verão exige um aumento na ingestão de água. A recomendação da Puravida é manter-se hidratado, bebendo pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Além disso, incluir alimentos ricos em água, como melancia, pepino e abacaxi, pode contribuir para a hidratação.

Alimentação leve e nutritiva

Invista em refeições balanceadas e ricas em frutas, verduras e legumes. “Esses alimentos são fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam o corpo a funcionar bem e a eliminar toxinas”, explica Priscila. Evitar alimentos pesados e muito processados é essencial para não sobrecarregar o organismo.

Cuide do intestino

O bom funcionamento do intestino é essencial para o bem-estar e para manter o corpo em equilíbrio. Incluir alimentos ricos em fibras, como chia, linhaça e vegetais folhosos, ajuda na digestão e na saúde intestinal. Priscila recomenda também iogurtes e kefir, fontes de probióticos naturais que favorecem o equilíbrio da flora intestinal.

Prática de atividades físicas leves

Movimentar-se é fundamental. Para quem está se preparando para o verão, começar com exercícios leves, como caminhadas, yoga ou bicicleta, pode fazer a diferença. A atividade física, além de ajudar no condicionamento físico, melhora a disposição e o bem-estar.

Reduza o sal e o açúcar

Excesso de sal pode causar retenção de líquidos e inchaço, enquanto o açúcar contribui para o acúmulo de gordura e inflamação no corpo. Puravida recomenda optar por temperos naturais, como ervas e especiarias, como excelentes alternativas.

Durma bem

“O sono é o momento em que o corpo se recupera e regula diversas funções, inclusive o metabolismo”, destaca Priscila. Ela recomenda uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas, para ajudar o corpo a se regenerar.

Suplementação de vitaminas

Com a demanda do corpo por vitaminas e minerais aumentando, a suplementação pode ser um grande aliado para evitar qualquer deficiência. Segundo Priscila, vitaminas C e E são antioxidantes importantes que ajudam na proteção da pele contra os danos solares e na regeneração celular. A vitamina D também é fundamental, especialmente para quem passa pouco tempo ao ar livre, já que ela auxilia na saúde óssea e imunológica.

