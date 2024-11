27 cidades paulistas são alvos de expansão de grupo de lavanderia francesa

Com mais de 550 pontos de venda no Brasil, a 5àsec está com um plano de crescimento voltado para São Paulo. Presente no estado com mais de 250 operações, o maior grupo de lavanderias do Brasil visa 27 cidades paulistas para aumentar sua capilaridade na região. Dentro do planejamento, municípios interioranos e litorâneos estão contemplados, além da região metropolitana da capital. São esperados, ao menos, 40 novos pontos englobando as duas marcas do grupo, 5àsec e LavPop.

Movido especialmente por fatores como o crescimento do agronegócio e a retomada do turismo e a força de cidades de regiões fora do eixo Rio-São Paulo, como é o caso do interior paulista e de outros estados, o setor de franquias segue em expansão por todo o País. Isso é o que indica o recente estudo das 30 Maiores Cidades que mais cresceram por operações feito pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, que aponta que dessas 30 cidades, 14 delas não são capitais.

“A 5àsec está bem difundida em solo paulista, porém nossa maior presença ainda está na capital e arredores. Atingimos um patamar que crescer para cidades do interior e do litoral é de suma importância para aumentar a capilaridade da empresa no estado. Com isso, temos o intuito de levar serviços de lavanderias, como especialista têxtil, e com tecnologias para manter a qualidade e vida útil de peças do dia a dia, festa e de casa, para uma parcela da população que ainda não tem acesso à nossa marca. Além disso, com a chegada da LavPop by 5àsec conseguimos ingressar em pequenos municípios, com a partir de 55 mil habitantes, nos permitindo ampliar o raio de atuação do grupo”, revela Fábio Roth, CEO da 5àsec Brasil.

Algumas das regiões para o crescimento da marca 5àsec, com o modelo de lavanderia especializada, são para as cidades de São Carlos, Araraquara, Marília, Jacareí, Suzano, Santa Bárbara D´Oeste, Hortolândia, Mogi Guaçu e Araras, localizadas no interior do estado. Já para o formato de autosserviço com rede Lavpop By 5àsec, as oportunidades são mais amplas e estão disponíveis praticamente para todo o estado de São Paulo. A expansão visa a abertura de dois modelos de negócio: o de autosserviço, que permite a autonomia dos clientes aliada a praticidade e eficiência; e o Express, em um formato mais enxuto, com investimento menor e portfólio com os principais serviços da rede.

Já até junho de 2025, a empresa conta com mais de 80 inaugurações confirmadas, entre 5àsec e LavPop, em diferentes regiões do Brasil. Para investir na franquia, o aporte parte de R$ 150 mil para as duas marcas.

