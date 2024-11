Consciência Negra; Câmara homenageia personalidades

Pessoas que se destacaram em trabalhos voltados à população negra foram homenageadas com o Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares, entregue anualmente pela Câmara Municipal de Sumaré.

A sessão solene foi realizada na noite desta terça-feira (19), no plenário do Legislativo, e homenageou oito pessoas indicadas pelos vereadores. A íntegra do evento está disponível no canal da Câmara no YouTube.

O diploma Zumbi dos Palmares foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 252, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Alan Cardeque Simões de Almeida. Em 2021, houve a inclusão do nome Dandara à honraria, após proposta do vereador Willian Souza (PT), por meio do Decreto Legislativo nº 515, de 27 de outubro de 2021.

Nesta quarta-feira (20), é celebrado o Dia da Consciência Negra, data que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, um dos símbolos nacionais pela resistência à escravidão e enfrentamento ao racismo. Em 2011, a data entrou no calendário oficial e passou a ser celebrada como o Dia da Consciência Negra, e já era considerada feriado em alguns estados e municípios, como em Sumaré.

Mas foi somente em 2023 que o Congresso Nacional aprovou a lei que transformou o Dia da Consciência Negra em feriado nacional. Portanto, em 2024, a data será comemorada, pela primeira vez, em todo o país.

Confira os homenageados com o Diploma de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares em 2024:

• Dra. Lais Carvalho, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Letícia Alves Leoni Battistoni, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Eliana Aparecida Bicudo, 2ª vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (homenageada pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Natalia Fernanda Sales da Silva, secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (vereador Rodrigo Dorival Gomes);

• Dra. Tamyres Rodrigues Cassimiro, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré (Rodrigo Dorival Gomes);

• Dr. João Antônio Floriano Guedes (vereador Alan Leal);

• Kerolen Barbara Gomes de Oliveira Angelo (homenageada pelo vereador Tião Correa);

• Rafael Augusto de Oliveira Angelo (homenageado pelo vereador Tião Correa).

