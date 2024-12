Especialistas em meio ambiente e ativistas do mundo inteiro defendem uma mesma ideia: é necessário adotar estratégias sustentáveis no cotidiano das pessoas, nos processos das empresas e nas políticas públicas para existir um futuro no planeta. Somente assim, os seres humanos e a natureza podem viver em diálogo.

Para refletir sobre o tema, as indicações abaixo trazem reflexões sobre sustentabilidade e chamam atenção para a importância de pensar sobre a vida na Terra. Confira:

Reciclagem de A a Z

Especialista em economia circular, presidente do Instituto Nacional de Economia Circular e professor universitário, Marcelo Souza lançou este livro para explicar a importância de as empresas das mais diversas cadeias pensarem em maneiras de reduzir o descarte de materiais e aumentarem a vida útil de seus produtos. Além de ser o caminho para uma vida plena no mundo, é uma maneira dos empreendimentos também crescerem economicamente.

(Autor: Marcelo Souza | Onde comprar: Amazon)

Poemas de Plástico

Primeiro livro de literatura feito totalmente de plástico reciclado e reciclável. Esta é a premissa da obra de Pedro Tancini, que usou um papel sintético para as folhas e produziu uma capa com colagens de objetos plásticos colhidos nas praias de São Paulo. Por meio de poemas, o autor reflete sobre como a ideia da descartabilidade no mundo contemporâneo afeta tudo, inclusive as relações emocionais e interpessoais.

(Autor: Pedro Tancini | Onde comprar: Amazon)

A Árvore dos Alados

Geógrafo, consultor sobre meio ambiente e escritor, Don Policarpo convida as crianças e os adolescentes a se perceberem como cidadãos capazes de transformar o planeta. No enredo, um menino é convocado a defender a humanidade das atrocidades que a espécie cometeu contra a natureza. Durante o tribunal, vários animais falarão sobre como o lixo e poluição afetaram suas vidas.

(Autor: Don Policarpo | Onde comprar: Amazon)