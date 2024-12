Demanda por cuidados especializados aumenta com a chegada das festas de fim de ano

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com o final do ano se aproximando, muitas famílias buscam pelo auxílio de profissionais cuidadores e enfermeiros para o suporte com seus familiares que necessitam de cuidados especializados. Esse período é caracterizado por um maior número de viagens, encontros e festas, o que acaba impulsionando a necessidade de assistência profissional para os idosos e pessoas com necessidades especiais. De acordo com dados do IBGE, o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu 57,4% em 12 anos, o envelhecimento da população tem aquecido esse mercado, além da necessidade e busca por cuidados de qualidade em ambientes domiciliares, e a conscientização sobre a importância do cuidado preventivo. O cenário atual reflete uma mudança nas prioridades de cuidado, e o papel desses profissionais passa a ser valorizado. Para Rafael Schinoff, CEO e fundador da Padrão Enfermagem, empresa de agenciamento de profissionais de enfermagem e cuidadores, as famílias buscam por esse profissional para oferecer o suporte que é essencial. “Contamos com mais de 16 mil profissionais cadastrados em nossas bases, em mais de 40 unidades da Padrão Enfermagem espalhadas pelo país. A busca pelo serviço é contínua e nos meses de dezembro e janeiro é ainda maior, a nossa estimativa de aumento na procura é de 15%, devido às festas de final de ano e férias”, comenta.

Rafael conta que o aumento na demanda é impulsionado por vários fatores. Muitos idosos e pacientes dependentes preferem permanecer em casa durante as festas, evitando hospitalizações e clínicas, o que pode ser estressante e disruptivo. Além disso, algumas famílias optam por proporcionar um ambiente familiar acolhedor e menos hospitalar, onde os cuidados podem ser personalizados e mais confortáveis. Por outro lado, o período de férias também pode expor as limitações da estrutura familiar em lidar com cuidados de longo prazo. “Durante as férias, com a rotina de trabalho suspensa para muitos, as famílias percebem que necessitam de ajuda adicional para atender as necessidades especiais de seus entes queridos, este é um momento crucial para muitos, que buscam soluções rápidas e eficientes para assegurar o bem-estar daqueles que amam”, declara

O fundador da rede ressalta, que existe uma evolução na atenção da saúde com o idoso, a preocupação com o seu bem-estar físico e emocional, tem proporcionado uma experiência mais segura e feliz para aqueles que estão envelhecendo. “O papel do cuidador ganha uma nova essência, não oferecendo apenas assistência prática, mas também companheirismo e atenção, principalmente no período festivo“, finaliza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP