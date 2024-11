32ª Feira das Nações de Santa Bárbara movimenta R$ 490 mil em vendas

Santa Bárbara d’Oeste viveu um grande fim de semana. O Complexo Usina Santa Bárbara foi palco entre os dias 8 e 10 de novembro, mais uma vez, de uma das festas mais tradicionais da história da cidade, a Feira das Nações, movimentando a economia e alcançando R$ 490,7 mil em vendas. A 32ª edição superou a expectativa de público rotativo, reunindo 31 mil pessoas em três dias de festa.

A edição 2024 contou com os shows de Jeito Moleque, Michel Télo e Gilsons, além de 50 atrações de sete manifestações artísticas, gastronomia de 13 países em 60 diferentes pratos, economia criativa, sustentabilidade e solidariedade.

“A Feira das Nações de 2024 proporcionou diversão, conforto e segurança às famílias que passaram pelo Complexo Usina Santa Bárbara. Vimos a celebração da cultura e da história dos povos, aqueles que auxiliaram a construção do nosso País e a nossa cidade. Apresentações que ficaram na memória de todos, junto com os espetáculos dos artistas da nossa cidade e região. Muito obrigado a quem esteve presente. E meus cumprimentos às entidades, patrocinadores e todo o time de servidores públicos, especialmente os da Secretaria de Cultura e Turismo”, frisou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Sou grato a cada servidor, prestador de serviço, voluntário e artista que contribuiu para a realização dessa grande festa de cultura e arte em nosso município. Meu muito obrigado também às empresas que apoiaram essa realização, permitindo que a população da cidade e da região tivesse acesso gratuito a tantas experiências artísticas”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “O ano está chegando ao fim, mas ainda tem muita coisa para acontecer em Santa Bárbara”, complementou.

As experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo foram comandadas por 13 instituições sociais e seus respectivos países homenageados: Associação Vinde à Luz (Argentina), Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM (China), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (Chile), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (França), Centro Espírita Maria Goretti (Alemanha), Centro Espírita Batuira (Portugal), Rotary Club Progresso (Brasil), Guarda Mirim (Itália), Hospital Santa Bárbara (Japão), Serviço de Assistência Social – MEIMEI (Espanha), Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II (Reino Unido), Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição (Estados Unidos) e Associação Cidadão e Cidadã de Direito (México).

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Limpex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom, TRBR e Usicomp, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.