Tattoo week agita SP no final de semana

Segundo uma pesquisa recente realizada pelo instituto alemão Dalia, aproximadamente 38% da população mundial possui algum tipo de tatuagem. Os italianos, suecos e norte-americanos estão no topo da lista dos países com mais pessoas tatuadas, enquanto o Brasil ocupa o nono lugar, com 37% da população tatuada.

Com o aumento da popularidade das tatuagens, a Tattoo Week São Paulo realiza sua 12ª edição no Expo Center Norte, de 15 a 17 de novembro, consolidando-se como o maior evento de tatuagem e body piercing do mundo.

Para Esther Gawendo, diretora executiva da Tattoo Week, a quebra de preconceitos, a valorização da tatuagem como arte e o avanço das redes sociais contribuíram para a democratização da arte na pele, consolidando esse mercado em crescimento.

O maior evento de tatuagem e body piercing do mundo

Com uma área de 20 mil metros quadrados, a edição deste ano promete ser a maior já realizada. São mais de 5mil profissionais e empresas de diferentes áreas, incluindo tatuagem, body piercing e produtos especializados, distribuídos em 620 estandes. Entre os destaques internacionais está Victoria Lee, renomada especialista em realismo e reconhecida como a melhor tatuadora do mundo, ao lado do famoso estúdio Yeyo Tattoos. A Tattoo Week 2024 também reúne grandes talentos brasileiros, como Chico Morbene, Karlla Mendes, Bruno Moreira, Rodrigo Catuaba, Ubiratan Amorim e Debora Morrigan, entre outros, oferecendo uma experiência imersiva e única para os amantes da arte corporal.

Curso de tattoo e piercing para jovens de favelas