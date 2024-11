Paul McCartney reconhece mini Paul brasileiro e diz “I Love You” para ele

Leia + sobre Famosos, artes e música

Na recente série de shows no Brasil com a turnê “Got Back”, o astro mundial Paul McCartney realizou um dos sonhos de Gustavo Saldanha, seu único cover mirim completo no mundo. Aos 11 anos, Gustavo teve a chance de conhecer o ídolo que sonhava encontrar há seis anos.

Mas Paul fez ainda mais: Além de tornar o sonho de Gustavo realidade, ele o reconheceu, expressando surpresa e alegria ao vê-lo, apontando e dizendo que o amava, enquanto tocava uma guitarra imaginária, como se soubesse parte da história do menino e aprovasse seu tributo.

No dia anterior Gustavo já havia presenteado o ídolo com uma palheta, que parece ter sido usada por ele nos dois shows que fez em São Paulo.

Uma longa jornada para realizar o sonho

A paixão de Gustavo pelos Beatles começou aos 5 anos, ao ouvir as músicas da banda em uma apresentação escolar.

Desde então, ele se encantou pela música, dedicando-se a aprender a cantar e tocar diversos instrumentos musicais — como canhoto, mesmo sendo destro, inspirado pelo ídolo. Desde os sete anos de idade, além de cantar, Gustavo toca guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado, entre outros instrumentos.

Assim, ele se tornou a única criança no mundo a prestar um tributo completo ao ídolo, gravando covers de Paul McCartney e compartilhando-os online na esperança de ser notado. Ao longo dessa jornada, seu talento chamou a atenção e foi elogiado por várias figuras renomadas mundialmente, incluindo John Fogerty, Brian Ray (guitarrista de McCartney) e James Taylor.

Em 2018, Gustavo, então com 5 anos, não pôde assistir ao show de Paul McCartney no Brasil. Em 2019, esteve em dois shows em Las Vegas, mas as regras de segurança o impediam de tentar chegar até o ídolo.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O sonho (e o amor pelo ídolo) continuam

Para Luciane Saldanha, mãe de Gustavo, o encontro foi um momento de alegria imensa e incomparável para o fã mirim, que tanto se dedica a homenagear o ídolo há anos e que, embora esteja se sentindo muito realizado, ainda mantém um sonho vivo.

“Gustavo ficou extremamente feliz ao conhecer Paul McCartney. Mesmo sem nunca tê-lo encontrado antes, ele foi uma grande influência em sua vida, despertando seu amor pela música e inspirando-o a aprender vários instrumentos e seguir outros bons exemplos baseado no ídolo. Foi uma emoção indescritível, ainda difícil de acreditar que aconteceu.”

“Tudo ainda ficou mais especial com a reação espontânea de Paul ao vê-lo — algo que nunca vimos fazer publicamente antes. O Paul reconheceu o Gustavo, pareceu surpreso e abriu um grande sorriso ao avistá-lo entre outros fãs, apontou para ele e disse ‘I Love You’, enquanto tocava uma guitarra imaginária. No dia anterior, ainda tinha recebido uma palheta do Gustavo, que parece ter sido usada nos shows que ele fez em São Paulo. Foi um momento mágico e inesquecível.”

“Agora, depois desse encontro e com a impressão de que Paul talvez conheça parte da história dele, Gustavo continua sonhando em um dia tocar ao menos uma música ao lado do ídolo. Acreditamos que essa história é uma grande lição de vida, para que jamais as pessoas desistam dos respectivos sonhos, por mais difíceis que possam parecer de serem realizados. Daqui, seguiremos acreditando, pois algo que já parecia impossível aconteceu e de uma forma maravilhosa, então quem sabe essa continuação do sonho ainda possa se tornar realidade um dia”, conclui Luciane.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP