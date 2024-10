32ª Feira das Nações de Santa Bárbara terá 60 pratos de 13 países diferentes

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste trará 60 delícias gastronômicas dos quatro cantos do mundo. As 13 instituições sociais participantes prepararam um cardápio diversificado homenageando os países: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Portugal e Reino Unido. O evento acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Selecionadas via Edital de Chamamento, as instituições sociais desta edição serão: Associação Cidadão e Cidadã de Direito, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Associação Vinde à Luz, Centro Espírita Batuíra, Centro Espírita Maria Goretti, Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II, Guarda Mirim, Rotary Club Progresso, Hospital Santa Bárbara, Serviço de Assistência Social – MEIMEI e Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição.

A agenda cultural contará com Jeito Moleque, Michel Teló e Gilsons como atrações principais e ainda com apresentações de danças típicas dos países homenageados na edição, sustentabilidade e intervenções artísticas. A programação completa será divulgada em breve.

Evento

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Limpex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom, TRBR e Usicomp, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Confira o cardápio:

ARGENTINA

(Associação Vinde à Luz)

Choripan: pão, linguiça, queijo e molho artesanal

Bondiola: pão, paleta suína, queijo e molho artesanal

Chuleta: carne bovina com osso grelhada, purê de batata e molho artesanal

Espeto de carne, frango, kafta e linguiça

Alfajor

ALEMANHA

(Centro Espírita Maria Goretti)

Eisbein – Joelho de Porco a Moda Alemã, acompanha: batata bolinha temperada + Frikadellen + Cervelá Salad + fatias de pão

Frikadellen: Bolinha de carne bovina, suína, bacon e cebola

Cervelá Salat – Salsicha Cervelá em rodelas no vinagrete + batata bolinha temperada

Strudel de Maçã

BRASIL

(Rotary Club – Progresso)

Lanche de Pernil Completo: Pão, pernil desfiado, alface, vinagrete e queijo

Porção de coxinhas (7 unidades)

Pudim de Tapioca

Feijão Tropeiro (porção individual): Feijão de corda, calabresa, bacon e farinha de mandioca

Açaí Pote 300 ml (2 adicionais)

Açaí Pote 500 ml (3 adicionais)

Açaí Pote 700 ml (4 adicionais)

CHILE

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE)

Empanada de carne, frango, queijo e queijo com cebolinha verde

Espeto de carne com pimentão vermelho, tomate e cebola

Espeto de frango com pimentão vermelho, tomate e cebola

CHINA

(Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam)

Tanghulu (Espeto de Frutas): morango, uva, maçã e misto

Biscoito da sorte

Pastel de carne, pizza e queijo

ESPANHA

(Serviço de Assistência Social – MEIMEI)

Porção de Churros Espanhol (6 unidades)

Churros Tradicional: Recheios Doce de Leite ou Chocolate

Churros de Nutella

Croquetas Espanholas (porção 10 unidades): 5 carne e 5 de presunto e queijo

Porção de Patatas Bravas: com páprica picante e molho agridoce

Bocadillo de Chorizo: Pão baguete, molho de alho, rúcula, queijo mussarela e linguiça de chorizo

ESTADOS UNIDOS

(Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição)

Combo Americano: Hambúrguer + batata frita

Burguer U.S.A: Pão, 2 hambúrgueres e mussarela

Batata frita

Hot Dog: Pão, 1 salsicha, molho de tomate, purê de batata e batata palha

Milk Shake: Chocolate com Nutella, morango e ninho trufado

FRANÇA

(Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança)

Crepe Francês Salgado – Grande

Crepe Francês Doce – Pequeno

Crepe Francês Doce – Grande

Batata canoa frita com creme de queijo (Des Frites Au Fromage A Lá Creme)

ITÁLIA

(Guarda Mirim)

Lasanha Bolonhesa: massa, molho bolonhesa e queijo mussarela

Lasanha 4 Queijos: massa, queijos: brie, mussarela, gorgonzola e catupiry e molho branco

Talharim ao Molho Sugo (base de tomate)

Talharim ao Molho Bechamel (molho branco, a base de leite, manteiga e noz-moscada)

Talharim a Bolonhesa (ragu de carne e molho de tomate)

Pizza Broto de calabresa, frango, margherita, abobrinha e portuguesa

Sorvete Italiano – Casquinha: baunilha, chocolate e mista

Sorvete Italiano – Cascão trufado de Nutella ou doce de leite, com massa de baunilha, chocolate ou mista

JAPÃO

(Hospital Santa Bárbara)

Pastel de carne, queijo e pizza

Temaki Hot

Barca: 2 Niguiri Salmão, 2 Niguiri de Peixe Branco, 2 Niguiri Skim, 4 Uramaki Grelhado Salmão Cream Cheese, 2 Hossomaki Salmão e 2 Hossomaki Kani e Manga”

MÉXICO

(Associação Cidadão e Cidadã de Direito)

Taco (2 unidades)

Burrito de carne ou frango

Nacho

Churros

Paleta Mexicana

PORTUGAL

(Centro Espírita Batuíra)

Bolinho de Bacalhau

Batata Portuguesa no palito

Salsicha Portuguesa no palito

Queijo assado

Pastel de Belém (unidade)

Pastel de Belém (6 unidades)

REINO UNIDO

(Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II)

Fisgada and Chips: Tiras de Tilápia com batata frita (serve 2 pessoas)

Batata Canoa (serve 2 pessoas)

Lanche Elizabeth ll: Pão, frango preparado com molho inglês, curry, e maionese

Lanche O Inglês: Pão de brioche, 90 gramas de smash de carne, queijo cheddar e maionese

Serviço:

32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas

Jeito Moleque

Dia 9 de novembro, sábado, a partir das 16 horas

Michel Teló

Dia 10 de novembro, domingo, a partir das 12 horas

Gilsons

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita