Juca Bortolucci (MDB) e Gustavo Bagnolli (PL) foram as fênix da eleição para vereador este ano em Santa Bárbara d’Oeste. Herdeiros de famílias conhecidas da cidade, os dois persistiram e conseguiram recuperar os mandatos com votação expressiva.

Juca teve 2.343 votos e bateu 2 vereadores com mandato em seu partido

Ele estava no mandato desde a saída do secretário de Governo Joel do Gás, que desistiu de vir para a disputa. JB agarrou a oportunidade e foi atrás dos votos. Há quem diga que ele não seria fênix pois estava no mandato, mas o certo é que em 2020 ele não foi eleito vereador.

Já Gustavo foi um dos 4 eleitos do PL do prefeito Rafael Piovezan. Mas ele foi o terceiro do partido, ficando atrás de Kifú e do apadrinhado Alex Dantas.

GB teve 1.842 votos e garantiu a vaga com votação expressiva este ano. Ele é ligado ao esporte e estava no governo. Soube aproveitar a oportunidade e terá 4 anos para mostrar serviço na Câmara.

