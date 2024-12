Com a chegada das férias, o cenário ideal é um bom livro à beira da praia ou em uma rede com vista para o campo. Fica melhor ainda quando a leitura é um romance leve, engraçado ou explosivo.

As histórias que permeiam as promessas de infância, paixões ardentes, recomeços e amores improváveis são fontes de inspiração para viver momentos que aquecem o coração.

Confira essas quatro dicas que abordam sentimentos avassaladores e lindas narrativas de amor.

Uma parte do meu coração: a promessa de amor eterno na adolescência entre Lúcia e Saulo se desfaz com a partida dele. Anos se transformaram em décadas, e ela reconstruiu sua vida, agora como mãe dedicada e profissional realizada. Muito além da superação, celebrou os recomeços, mas quando o passado decide fazer uma visita inesperada, Lúcia se vê frente a frente com o homem que um dia conheceu por completo. Haverá mais uma chance para esse amor, contra todas as probabilidades?

(Autora: Helô Delgado | Onde encontrar: Qualis Editora)

Obcecada pelo mafioso: Miguel Coppola é o futuro subchefe da máfia Caccini. Christine é uma jovem simples que aprendeu a sobreviver sozinha. Uma missão que deu errado, uma fuga e um tiroteio provocam um encontro improvável. A mulher se sente automaticamente fisgada pela beleza e pelos olhos misteriosos do homem, que a incitam ao perigo. Uma atração irresistível, traições e um perigoso jogo de poder começam a entrelaçar essa história. Muita coisa está em risco para ele. Ainda assim, o mafioso não está disposto a desistir tão facilmente. Nem de seu poder… Nem de Christine! Ainda que isso custe a sua própria honra.

(Autora: Mila Wander | Onde encontrar: Qualis Editora)

Por todas as estrelas do céu: Beatriz e Jaemin se conheceram na infância, ambos internados em um hospital infantil, e se tornaram o suporte um do outro. Quando ele teve alta, fizeram a promessa de se reencontrar. Quase uma década depois, no último ano do colégio, ele retorna e parece outra pessoa, com ares de bad boy agressivo e não se lembra dela. Por um mal-entendido, todos na escola passam a acreditar que Jaemin e Beatriz estão namorando, e a garota e seus amigos deixam de sofrer bullying. Para proteger a si mesma e seus colegas, ela conseguirá manter a farsa e atuar como namorada do garoto que um dia já foi seu melhor amigo, mas que passou a não suportar?

(Autora: Luciane Rangel | Onde encontrar: Qualis Editora)

Última dica pras férias

Ana Laura (com certeza) já superou sua ex: Ana Laura ainda não se sentia preparada para enfrentar Aline, não agora que sua vida parecia estar mergulhada em caos total. Ela precisa provar para a ex que está melhor do que nunca. Seu plano maluco? Subornar Clara, a colega de trabalho espirituosa e reservada, para que finja ser sua nova namorada. Clara, por sua vez, está presa numa “crise de quarto de vida”, com sonhos adiados e um emprego que parece uma piada, e vê a oportunidade perfeita para mudar de vida nessa proposta. Será que o fingimento pode dar lugar a um autêntico amor?

(Autor: I.K. Prado | Onde encontrar: Qualis Editora)