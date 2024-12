Basta abrir o Instagram em um domingo de manhã para notar que o mosquitinho da corrida picou muita gente. Até aquele seu amigo que adorava virar a noite na balada, hoje prefere dormir cedo para às 7h já estar na rua com seu grupo de corredores.

E durante todo esse movimento, muito se fala sobre distensões musculares, preparações e locais mais seguros para a prática, mas um detalhe que passa despercebido são as lesões nas unhas, que podem ocasionar em uma pausa nos treinos.

De acordo com o estudo “Lesões desportivas e cutâneas em adeptos de corrida de rua” feito em Curitiba, pela Universidade Federal do Paraná, 31,5% dos corredores já tiveram perdas de unhas, enquanto 17,3% sofreram com unhas encravadas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Embora algumas lesões possam ser influenciadas por fatores genéticos, a prática da corrida sem os cuidados corretos podem ocasionar em infecções.

Mas calma, você não precisa parar de correr com medo de que a sua unha inflame, afinal não é o exercício em si que faz a unha encravar. A escolha de sapatos e meia errados e até o corte da unha podem ser os grandes vilões dessa história.

Leia + Sobre todos os Esportes

Para Adriana Nunes, podóloga da Mundial, unhas encravadas e corridas se relacionam e merecem atenção. “Pouco se fala sobre esse assunto, mas uma unha encravada pode interromper o treino e te deixar afastada do exercício. Essa situação jamais pode ser negligenciada, porque além de doer, ela é um ponto de infecção que pode ser entrada para outras doenças”.

Adriana completa, “O ideal é procurar um profissional antes de iniciar os treinos, é o que chamamos de podologia preventiva, e se atentar aos materiais que eles estão usando para o tratamento. A linha de podologia da Mundial traz toda segurança, praticidade, conforto e leveza para o dia a dia de trabalho, sempre com a qualidade reconhecida e durabilidade. São instrumentos em aço inoxidável, esterilizável em estufa e autoclave e com alta performance.”

Procurar um podólogo ao sentir a lateral do dedo incomodando é o mais indicado. O profissional vai conseguir fazer a retirada da parte inflamada sem machucar e ainda sugerir cortes de unhas ideais para a sua anatomia que evitem esse desconforto.

Como escolher sapatos ideias para evitar as infecções nas unhas na corrida

Na escolha do sapato ideal, não tem uma regra, porque o que funciona para uma pessoa, pode ser ruim para a outra, justamente por formatos anatômicos, gostos e preferências, mas uma dica que jamais pode ser deixada de lado é: não compre tênis que saia do pé, nem que aperte os dedos, o sapato precisa ser justo e estar extremamente confortável.

Deixar os pés respirarem depois do exercício também pode ajudar. Ao sair da corrida, tire as meias e os tênis, isso aliviará algum desconforto que possa surgir.