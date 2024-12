Chef ensina como aproveitar sobras da ceia de Natal; confira

Após a tradicional ceia de Natal, muitas vezes nos deparamos com uma grande quantidade de sobras de alimentos, e é importante saber como aproveitá-las de maneira deliciosa e sustentável. O reaproveitamento das sobras, além de evitar o desperdício, também oferece a oportunidade de criar novos pratos com aquele gostinho especial da festa.

André Marques, chef de cozinha no Hotel Ibis Styles, localizado no Shopping Estação Goiânia, compartilha algumas dicas e receitas práticas para transformar o que sobrou em verdadeiras iguarias. Confira:

1. Escondidinho de Batata Inglesa com Sobras de Carnes Uma ótima maneira de dar uma nova vida às carnes que sobraram, como peru, chester ou tender, é prepará-las em um delicioso escondidinho. Basta desfiar a carne e cobrir com um purê cremoso de batata inglesa. O contraste entre a carne e a suavidade do purê faz deste prato uma refeição aconchegante e saborosa.

2. Arroz Branco com Sobras de Castanhas Que tal transformar aquele arroz branco que sobrou em um prato ainda mais gostoso? Adicione castanhas picadas (como castanha de caju ou nozes) para dar um toque crocante e saboroso. O arroz com castanhas é uma ótima opção para acompanhar o restante das carnes ou saladas.

3. Salada de Folhas Verdes e Abacaxi Uma salada refrescante é sempre uma boa escolha após a ceia pesada. Combine folhas verdes frescas com pedaços de abacaxi, que trazem um toque de doçura e acidez. Além de saudável, essa combinação vai equilibrar os sabores da refeição, dando um toque tropical ao prato.

4. Suco de Melancia com Hortelã Refresque-se com um suco natural de melancia e hortelã. Além de hidratante, essa bebida é leve e deliciosa, perfeita para complementar a refeição pós-festa. A hortelã também confere um frescor irresistível à melancia.

5. Torta Doce Caseira com Sobras de Frutas e Doces Para a sobremesa, uma sugestão criativa é a torta doce feita com as sobras de frutas e doces da ceia. A massa simples de ovo, leite, farinha de trigo e fermento permite uma preparação rápida e econômica. Recheie com o que sobrou de frutas como pêssegos, abacaxis ou até mesmo pedaços de panetone e doces variados, criando uma sobremesa de dar água na boca!

Dica Especial: Além de deliciosas, essas receitas são econômicas e aproveitam ingredientes que, muitas vezes, seriam descartados. O reaproveitamento não só contribui para a redução de desperdícios, mas também ajuda a manter a mesa festiva e cheia de sabor por mais tempo.

Transforme suas sobras de Natal em pratos incríveis e mostre como o reaproveitamento pode ser saboroso, criativo e sustentável!