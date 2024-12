Programa Mãe Americanense beneficiou 181 gestantes em 2024

O programa Mãe Americanense, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), beneficiou 181 gestantes nas quatro edições realizadas em 2024. Desenvolvido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRASs e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, o programa tem como objetivo dar suporte às futuras mamães em situação de vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos entre a mãe e o bebê e a rede de apoio.

“O Mãe Americanense é uma iniciativa que reflete o compromisso da nossa gestão com a proteção social e o cuidado com as famílias da nossa cidade. Neste ano, tivemos a oportunidade de garantir acolhimento, orientações essenciais e suporte material a 181 futuras mamães, e espero que possamos ampliar esse número no ano que vem. Isso é mais do que um programa: é uma demonstração de como políticas públicas podem transformar vidas e construir um futuro mais digno para nossas crianças”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Em cada edição, as gestantes participam de diversas ações e dinâmicas durante um período de três meses, recebendo orientações sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e desenvolvimento humano. Ao final dos encontros, as participantes recebem gratuitamente kits de enxoval compostos de carrinhos de bebê, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens.

“É emocionante ver, em cada edição do Mãe Americanense, como as gestantes são acolhidas e recebem todo o suporte necessário para essa fase tão importante de suas vidas. Esse programa é uma verdadeira rede de solidariedade e cuidado, fortalecendo não apenas os vínculos entre mãe e bebê, mas também com a comunidade e os serviços públicos, mostrando que, juntas, nossas famílias têm mais força para superar os desafios”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O programa foi lançado em junho do ano passado e, ao todo, já contou com seis edições. Em 2024, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

3ª edição (janeiro a março): 36 gestantes e 37 bebês

4ª edição (abril a junho): 36 gestantes e 37 bebês

5ª edição (julho a setembro): 51 gestantes e 52 bebês

6ª edição (outubro a dezembro): 58 gestantes e 59 bebês

A ação contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

“Além do apoio material, o Mãe Americanense promove conhecimento, segurança e fortalecimento de vínculos que transformam a experiência da maternidade. Ao preparar as nossas gestantes para o desafio de serem mães, fortalecemos suas redes de apoio e criamos condições para que seus bebês tenham um início de vida mais saudável e protegido. É um privilégio e uma alegria enorme ver o impacto positivo desse programa na vida de tantas famílias”, comentou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A 7ª edição do programa será realizada no período de janeiro a março de 2025 e está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro. As interessadas podem se inscrever pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner rotativo.