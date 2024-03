Nova pesquisa sobre os hábitos de compra dos brasileiros em supermercados realizada pela Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo, em parceria com o Opinion Box, empresa referência em tecnologia para pesquisa de mercado e experiência do cliente, mostra que 47% dos entrevistados optam por adquirir bens de consumo no varejo online, enquanto 52% preferem se deslocar até as lojas físicas.

Cerca de 25% dos respondentes afirmam realizar compras de supermercado no varejo digital com frequência diária (5%) ou semanal (18%), sendo a periodicidade mensal (41%) a mais mencionada. Quando questionados sobre os motivos que os levam a fazer compras de bens de consumo pela internet, o preço e a conveniência surgem como os principais fatores apontados.

Ao todo, 72% dos consumidores declaram a intenção de aumentar a frequência desse tipo de compra no ambiente online em 2024, enquanto 27% planejam manter o mesmo ritmo do ano passado. Os produtos de bens de consumo ocupam uma posição semelhante aos eletrônicos entre os mais adquiridos no e-commerce, ficando atrás apenas de roupas e acessórios.

“A pandemia foi o ponto de virada para as pessoas começarem a fazer compras de supermercado no varejo online, que hoje ocupam quase a mesma proporção das lojas físicas tradicionais”, analisa Robson Munhoz, diretor de Costumer Success da Neogrid. “Isso significa que os supermercados que não se adaptarem à nova realidade do consumidor e ter o produto disponível, evitando ruptura, vão acabar perdendo a preferência do público.”