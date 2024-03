O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) iniciou nesta quinta-feira (14/03) de manhãzinha a entrega do material complementar do kit escolar de 2024 para alunos das turmas de Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa. A primeira entrega para os alunos do antigo “primário” aconteceu na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antiga EMEF) Professora Augustina Adamson Paiva, no Jardim São Francisco.

Parte dos kits do Fundamental 1 (como os cadernos) já havia sido entregue aos alunos do Município desde o início do ano. Neste ano, apenas nesta fase, estão sendo atendidas pouco mais de 3.000 crianças de 6 a 10 anos de idade.

O kit de 2024 do “Fund 1” traz 2 borrachas, 3 tubos de cola, 2 caixas de lápis de cor, 6 lápis pretos, 2 apontadores, 1 caixa de canetinhas, 1 tesoura escolar sem ponta, 1 cola bastão, 1 caderno brochura pequeno, 1 caderno de desenho, 4 cadernos brochura grandes, 1 pasta com elástico, 1 régua de 30 cm, 2 canetas esferográficas azuis, 2 canetas esferográficas vermelhas, 1 caixa de tinta guache, 1 pincel 8, 1 pincel 12 e 1 cola glitter – totalizando 34 itens.

“Quando eu era criança, o que eu mais gostava era canetinha. Eu engraxei sapatos por não sei quanto tempo para poder juntar dinheiro para comprar uma caixa de canetinhas. E hoje entregamos todo esse material para nossos alunos poderem aprender, desenhar e se divertir. E fazemos questão de entregar um material de qualidade, e para todas as nossas crianças, desde os bebês até o 5º ano”, afirmou o prefeito Leitinho para as crianças e pais presentes.

“Além de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, o kit escolar gratuito contribui para a redução das desigualdades sociais, ajudando na construção de uma sociedade mais justa e igualitária desde a escola”, comentou a diretora de Ensino Fundamental do Município, Denile Tupynambá Marin.

OUTRAS FASES

Logo no início do ano letivo, em fevereiro, houve a distribuição (pelo segundo ano consecutivo) dos até então inéditos kits de material aos bebês de zero a 3 anos atendidos nas creches da Rede Municipal. Na Educação Infantil, os kits foram entregues nas 13 unidades que mantém turmas de berçário e maternal, atendendo a 995 bebês.

No caso das creches, cada kit contém caderno brochura pequeno, chacoalho, livro de banho impermeável com dois brinquedos de borracha, livro de tecido para a hora de dormir, caixa de gizão de cera, caixa de massinha de modelar e estojo multiuso – ou seja, material adequado à idade dos bebês atendidos pela Prefeitura nas turmas de berçário e maternal.

Já na Pré-Escola (onde estão os alunos de 4 e 5 anos da Rede Municipal), foram entregues 1.170 kits, contendo: 1 apontador, 2 borrachas, 1 caixa de lápis de cor, 5 lápis pretos, 1 tesoura sem ponta, 3 tubos de cola, 1 caixa de gizão de cera, 2 caixas de massa de modelar, 1 caixa de canetinhas, 1 pasta polionda, 1 caixa de tinta guache, 2 cadernos de desenho, 2 cadernos brochura grandes, 1 pasta com elástico, 1 caderno brochura pequeno, 1 caixa de pintura a dedo, 1 pincel 8, 1 pincel 12, 1 caixa de cola glitter, 1 cola bastão, 1 kit de animais de brinquedo e 1 jogo da memória – totalizando 32 itens.

Em breve, todos os 5.200 alunos do Município vão receber também mochilas, que já estão em produção, bem como os kits de uniformes escolares gratuitos. Lembrando que nem todos os itens dos kits de materiais escolares são entregues para os alunos de uma única vez, ficando sua distribuição e utilização gradual ao longo do ano a critério das professoras e professores da Rede Municipal.