Através da equipe pedagógica da Vigilância em Saúde, a Prefeitura de Nova Odessa vem intensificando também a educação ambiental da população contra o mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti. As palestras começaram pelos alunos da Rede Municipal de Educação e já “capacitaram” também as famílias atendidas pelo CRAS (Centro Municipal de Referência de Assistência Social), que fica no Jardim das Palmeiras.

Trata-se do Projeto “Aedes aegypti: não deixe este mosquito morar na sua casa”, que leva informações sobre a doença e o inseto que transmite o vírus de uma pessoa contaminada para outra. As palestras da iniciativa de IEC (Informação, Educação e Comunicação) estão sendo gradativamente ministradas a todos os 600 alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental, entre os dias 12 de março e 04 de abril.

Na última terça-feira (12/03), por exemplo, a palestra aconteceu na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Avelino Xavier Alves, no Jardim dos Lagos. “Estou muito feliz com a receptividade e o interesse dos alunos. As crianças já têm conhecimento do assunto, mas através das palestras, estamos ampliando o assunto”, confirmou a coordenadora da Vigilância Sanitária do Município, Meria Brito – que tem formação em Pedagogia, com pós-graduação em Vigilância Sanitária e ministra as palestras.

Segundo Méria, “as crianças estão curiosas, fazem perguntas e compartilham situações vivenciadas em casa”. “Também estão preocupadas, pois alguns familiares já tiveram Dengue este ano. Os alunos fizeram muitas perguntas relacionadas aos tipos de criadouros e a origem do mosquito. E alguns falaram que vão pegar no pé dos familiares”, explicou a educadora.

SOCIAL

O trabalho foi estendido na quinta-feira (14/03) para o CRAS, sob responsabilidade da Diretoria de Gestão Social e Cidadania da Prefeitura. Participaram 55 pessoas, incluindo donas de casa e idosos. “Achei muito interessante a interação deles. Ficaram assustados quando souberam que os ovos do mosquito sobrevivem 450 dias sem água e a quantidade de pessoas que ele pica durante o tempo que vive”, apontou Méria.

Segundo a coordenadora, “todos concordaram que nossas atitudes fazem toda a diferença”. “Um senhor falou que a Prefeitura tem feito a parte dela e que infelizmente algumas pessoas ainda não perceberam que também tem que cuidar do próprio espaço. Todos serão nossos agentes nesta guerra”, completou Méria.

Além das demais escolas municipais, o programa fará uma palestra na próxima terça-feira (19/03) para os adolescentes do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “Guardinha” de Nova Odessa), no Jardim Flórida. Em seguida, no sábado (23/03) do “Dia D” regional contra a dengue, os próprios formandos da ONG vão panfletar o bairro, em apoio à campanha municipal contra a dengue.