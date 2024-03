Kátia acelera mandato antes de definição

Às vésperas de definir o futuro, a vereadora Kátia Ferrari (PV)

decidiu acelerar o mandato e mostrar serviço em Santa Bárbara d’Oeste. Hoje no PV, ela tem ainda pouco mais de duas semanas para definir para onde vai (partido e grupo político).

Com o vertedouro restaurado, a vereadora Kátia Ferrari visitou, na quarta-feira (14/3), acompanhada do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Júnior, as obras da nova represa, que consiste no alteamento da barragem da Represa de Cillo (Parque das Águas). A visita ocorreu após a conclusão, em janeiro deste ano, das obras do antigo vertedouro, que rompeu-se em setembro do ano passado.

Durante a visita, verificou-se que um novo vertedouro está sendo construído com uma estrutura de camadas de pedras de maior durabilidade. O aterro também está sendo reconstituído com pedras, possibilitando uma estrutura muito robusta para sustentar a escada de concreto (estrutura hidráulica) do novo vertedouro, que possui dimensões de 40 metros de largura por 120 metros de comprimento e 40 cm de espessura, cuja função é reduzir a velocidade do escoamento da água.

“O nível da represa já foi totalmente restabelecido”, informou o diretor-superintendente do DAE.

Prefeitura faz de sinalização de solo na Avenida Conceição Martins Machado

Após o pedido da vereadora Kátia Ferrari, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou ontem (15/03), a sinalização de solo na Avenida Conceição Martins Machado, no bairro Terras de Santa Bárbara. A parlamentar é a autora da indicação 2795/2023, na qual fez a solicitação.

Durante uma reunião com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, a vereadora solicitou a pintura do solo das duas pistas para dividir as faixas de circulação, enfatizando a importância dessa medida para a segurança na região, dada a alta circulação de veículos e pedestres. A Avenida Conceição Martins Machado liga as avenidas do Corredor Metropolitano e Santa Bárbara, interligando a região central e bairros Terras de Santa Bárbara, Souza Queiroz e São Francisco, bem como a zona leste do município.

Nesta semana, a vereadora também teve atendidas as indicações 505/2024, pedindo a sinalização de solo da Rodovia Ernesto de Cillo, na área compreendida entre as rotatórias de Santa Rita de Cássia e São Francisco; a indicação nº 709/2024, que indica sinalização de Pare, entre a Rua Tupis e Tereza Cibim Maluf, no Jardim Boa Vista; e a indicação 393/2024, que indica sinalização de solo na Rua Tupis, nos trechos dos bairros Jardim São Francisco, Jardim Boa Vista e Jardim Paulista.

