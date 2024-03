O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Brochi

(sem partido), acompanhou na sexta-feira (16) a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Rafael Vitta, na região do cruzamento com a Rua Dr. Cícero Jones. O serviço foi acompanhado pelo secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O parlamentar havia sido procurado por comerciantes e moradores do bairro Vila Rehder com relatos de que veículos transitavam em alta velocidade no trecho, colocando em risco pessoas que frequentam estabelecimentos comerciais da região.

Após encaminhar indicação ao Poder Executivo, Brochi acompanhou a execução do serviço. “Alguns motoristas estavam trafegando de forma perigosa, inclusive tiveram acidentes, e antes que ocorresse alguma tragédia solicitamos a lombada”, comentou.

