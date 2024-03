Sumaré faz PetShop animal pra arrecadar roupinhas e ração

A Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal de Sumaré promove

neste sábado, dia 23, o PetStop Animal. A ação será das 8 às 16 horas, na Praça das Bandeiras, e tem como objetivo a arrecadação de roupinhas, ração, casinhas e jornal para cães e gatos, doados pela população.

Para celebrar as arrecadações, ao longo do dia, haverá diversas atividades, como Caminhada Pet e competições entre animais, sempre com cuidados e priorizando o bem-estar dos pets. Entre as competições estão: Cão mais Peludo, Maior Cão e Cão mais Estiloso.

“O Pet Stop Animal é um evento que vai juntar diversas atividades para os animais e famílias da cidade, com a doação de diversos itens que vão fazer a diferença na vida dos animais resgatados pelas nossas equipes. Participe deste ato de solidariedade e amor animal!”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré conta com a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, um espaço diferenciado para cuidar e proteger os animais que mais precisam. Ao longo do ano, são realizadas ações de adoção, castração gratuita, entre outras atividades de amor e cuidado com os pets. Recentemente, a secretaria recebeu uma viatura toda equipada para o transporte dos animais com mais conforto e cuidados, adquirida por meio de recursos do deputado estadual Dirceu Dalben. Além disso, a Praça Pet também já está em andamento, para diversão dos nossos animaizinhos.

