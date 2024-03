Para a continuidade do atendimento de urgência e emergência de qualidade, o prefeito Luiz Dalben entregou neste sábado, dia 16, a UPA da Área Cura, a terceira UPA da cidade! A unidade está localizada na rua Luciano Ramos Ayala, 580, no Jardim Denadai, e a expectativa é que sejam atendidos cerca de 12 mil usuários por mês.

Também participaram da cerimônia o deputado estadual Dirceu Dalben, vice-prefeito Henrique Stein, presidente da Câmara Municipal Hélio Silva, líder de Governo, vereador Willian Souza, além de demais vereadores e autoridades municipais.

A nova UPA contará com atendimento clínico, pediátrico, ginecológico e odontológico, raio x, sala de emergência, observação, inalação e medicação, ampla recepção com sanitários comuns e adaptados, tudo isso em ambiente climatizado para o conforto dos usuários e colaboradores.

Além dessa UPA em construção na Área Cura, o Município conta com mais duas unidades, uma no Jardim Macarenko (região central) e outra no Matão – todas referências em atendimento eficiente e humanizado; além do CIS de Nova Veneza e os PAs (Pronto Atendimentos) do Maria Antonia e do Parque das Nações. Também está em andamento a construção da UPA Maria Antônia e já foram providenciados os recursos para a UPA Picerno.

“Temos a saúde como prioridade e realizamos investimentos não só em infraestrutura e equipamentos, mas principalmente em recursos humanos, capacitando e motivando os colaboradores para um atendimento cada vez mais acolhedor e qualificado. A UPA é uma reivindicação antiga da Área Cura, que é a maior região da nossa cidade, com cerca de 80 mil habitantes. A unidade vai levar um atendimento de urgência e emergência mais ágil e qualificado aos moradores, facilitando também o acesso da população aos serviços de saúde. Os moradores merecem um atendimento digno, de qualidade e o mais importante é que este é um trabalho planejado, que vai beneficiar a população não só agora, mas também as futuras gerações”, comentou o prefeito.

Esse é mais um investimento na região da Área Cura. Este ano, também foram entregues a Escola Municipal Santa Joana e sedes da Central de Ambulâncias e SAMU. Além disso, a Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, a Estrada da PPG foi duplicada e revitalizada e ganhou um lindo portal de entrada. A região também conta com uma nova biblioteca e o Centro da Criança, para atendimento de saúde exclusivo das crianças.