Em meio as precipitações abaixo da média histórica para o período, o Consórcio PCJ anunciou na última quarta-feira, dia 14 de março, durante a 94ª Reunião Plenária do Conselho de Associados, que irá antecipar para março a criação da “Operação Estiagem”, pela qual os municípios e empresas associados terão acesso à situação hídrica das Bacias PCJ e apoio técnico da equipe da Secretaria Executiva.

Segundo o último Boletim Hidrológico do Consórcio PCJ, o mês de fevereiro apresentou queda de 8,8% do volume de chuvas, tendência essa que vem se repetindo no atual mês de março. Inclusive o último fim de semana apresentou elevação das temperaturas devido à onda de calor que está acontecendo em todo o país.

Ainda que o Sistema Cantareira esteja com um armazenamento de 77% do seu volume útil, o que deve garantir o abastecimento em 2024 aos municípios atendidos pelo mesmo, as 50 cidades que não recebem água do Sistema devem se preparar para um ano com menos disponibilidade hídrica, principalmente, no segundo semestre quando o fenômeno La Niña deve dar as caras e resfriar as águas do Oceano Pacífico, impactando na redução das chuvas no sul e sudeste do país.

Os municípios e empresas associados que desejarem apoio técnico referente à estiagem e à situação hídrica das Bacias PCJ deve solicitá-lo pelo e-mail agua@agua.org.br

Em comemoração aos seus 35 anos de fundação, Consórcio PCJ lança curso sobre ESG e Água

Durante a Reunião Plenária foi lançado o novo curso da Escola da Água e Saneamento, intitulado “ESG e Água”. A capacitação 100% online foca no público empresarial, mas também pode ser cursada por gestores da área pública e sociedade civil organizada. O objetivo é disseminar práticas de ESG voltadas ao uso sustentável da água.

A apresentação do curso foi feita pela professora e consultora da Escola da Água e Saneamento, Leene Marques, que destacou a importância da pauta socioambiental entre corporações privadas e o poder público, num momento em que as mudanças climáticas estão impactando a sociedade sob vários aspectos: sociais, econômicos e ambientais.

O curso será lançado oficialmente no dia 23 de abril, no auditório da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), com a aula magna da especialista e referência em ESG, Paula Harraca. Mas, as empresas e municípios membros do Consórcio PCJ poderão ter acesso ao curso antes, mediante inscrição de pré-lançamento pelo link: https://forms.gle/8NZz33oe1SdzyN9m9. Os associados receberão um link secreto para ter acesso às aulas. O curso emitirá certificado de conclusão de 30 horas/aula.

A Escola da Água e Saneamento é uma iniciativa do Consórcio PCJ que prevê a capacitação de gestores, técnicos, profissionais liberais, educadores e comunidade em geral sobre a temática de recursos hídricos e saneamento básico. A Escola possui uma plataforma de cursos online de temas variados.

Para a capacitação na área de saneamento, a Escola da Água possui parceria do Consórcio PCJ com a Agência das Bacias PCJ e a ARES-PCJ, para a realização de cursos com o objetivo de capacitar operadores e técnicos dos serviços de água e esgoto e, assim, gerar melhoria nos serviços prestados à população. Mais informações, acesse: https://agua.org.br/escola-da-agua-e-saneamento/

Barragens e Programa Água é Vida

Durante a Reunião Plenária, o diretor da Bacia do Médio Tietê do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo (DAEE), Felipe Gobet, apresentou como está o andamento das obras das barragens de Amparo e Pedreira, bem como os investimentos que estão sendo feitos pelo Programa “Água é Vida”, através do eixo Rios Vivos. Segundo Gobet, a licitação da continuação das obras das barragens deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2024. Enquanto isso, as obras já realizadas estão recebendo manutenção para evitar danos à sua estrutura, enquanto não são retomadas. O contrato de manutenção será encerrado assim que a nova licitação ocorrer e uma nova empreiteira for contratada para a continuidade das obras.

Gobet também atentou sobre os estudos do SAR-PCJ (Sistema Adutor Regional) que o DAEE está realizando e em breve serão realizadas reuniões com os municípios da Bacia para ouvir demandas e sugestões. Segundo ele, é importante que os municípios já comecem a estudar suas demandas e propostas para apresentar nessas reuniões.

O diretor do DAEE também apresentou os municípios da região que receberão os investimentos do Programa Água é Vida, pelo eixo Rios Vivos. Em todo o Estado de São Paulo serão 260 municípios atendidos, com R$ 90 milhões de investimentos nesse eixo.

Aprovação do Balanço Contábil Patrimonial e do Relatório de Atividades 2023

A equipe da Secretaria Executiva do Consórcio PCJ apresentou para a aprovação dos associados, durante a 94ª Reunião Plenária, o Balanço Contábil Patrimonial do exercício de 2023, que foi aprovado previamente pelo Conselho Fiscal da entidade e pelo Conselho Diretor. Foi realizada, ainda, uma breve apresentação das atividades realizadas em 2023, tendo em vista o Plano de Atuação do Consórcio PCJ 2023/2024. Tanto o Balanço Patrimonial Contábil quanto o Relatório de Atividades foram aprovados por unanimidade.

Celebração dos 35 anos do Consórcio PCJ e dos 30 anos do Projeto Gota d’Água

A Reunião Plenária também foi marcada pela apresentação da programação de celebração dos 35 anos de fundação do Consórcio PCJ e dos 30 anos de aplicação do Projeto Gota d’Água, que atende cerca de 150 mil pessoas por ano.

Na ocasião foi apresentada a logomarca comemorativa dos 35 anos que tem como slogan “Consórcio PCJ 35 anos – Essencial como a água”, numa demonstração da importância da entidade para a gestão de recursos hídricos nas Bacias PCJ. Também foram exibidos trechos dos episódios do ÁguaCast, o pod/videocast da entidade, que estão entrevistando representantes de municípios e empresas associados, em comemoração aos 35 anos. Já foram ao ar 7 episódios, mas estão previstos um total de 13 nessa primeira temporada. O Consórcio PCJ celebrará 35 anos de fundação em 13 de outubro de 2024.

Para comemorar os 30 anos do Projeto Gota d’Água, a entidade irá disponibilizar a apresentação da peça de Teatro da Turma do Lamba a todos os associados. As apresentações irão ocorrer durante todo o ano de 2024, nos 41 municípios membros do Consórcio PCJ.