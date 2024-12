5 ideias para se presentear neste fim de ano e cuidar de seu bem estar. O fim de ano é um ótimo momento para as pessoas refletirem sobre o cuidado com o próprio bem-estar. Durante essa época, muitos se dedicam a balancear o acúmulo de tarefas e responsabilidades com a busca por momentos de descanso e autocuidado. Investir em práticas que promovem o bem-estar físico e emocional, como sessões de terapia, atividades de relaxamento ou tratamentos de estética, pode ser uma maneira de reduzir o estresse, entrar no novo ano com mais equilíbrio e energia, e ser um excelente presente para você ou alguém!

Com o mercado de beleza do Brasil sendo responsável por 4% do PIB nacional, segundo uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, o fim de ano é uma excelente oportunidade para investir em cuidados estéticos e terapêuticos. Durante esse período, muitas marcas oferecem promoções e pacotes especiais, tornando o autocuidado mais acessível. Esse é o momento ideal para quem busca não apenas um presente para si mesmo, mas também para aqueles que desejam promover uma melhoria no bem-estar de quem amam.

Além disso, cuidar de si mesmo nesse período de festas é um excelente investimento para o ano novo. O estresse de fim de ano, as demandas familiares e profissionais podem afetar a saúde mental e emocional. Por isso, ao dedicar tempo ao autocuidado, seja com um tratamento estético, sessões de terapia ou atividades que promovem o relaxamento, é possível enfrentar o próximo ano com mais energia, equilíbrio e foco.

Luzia Costa, empresária e fundadora da rede de estética so brancelhas ,diz: “Procurar serviços de beleza no fim do ano é uma maneira de cuidar não apenas da aparência, mas também da saúde mental e emocional. A correria das festas e as demandas do dia a dia podem gerar estresse, e investir em momentos de autocuidado traz benefícios para o bem-estar, além de ser o melhor tipo de presente para si mesmo ou alguém que gosta.”

Pensando nisso, Luzia cita 2 produtos e 3 serviços da sobrancelhas que podem servir para o fim do ano: