A modelo Maria Klaumann foi reconhecida como Forbes Under 30 2024 na categoria Artes Plásticas, Fotografia & Moda. Agenciada pela Mega Model Brasil, a top de 23 anos tem uma carreira promissora e já havia conquistado o prêmio de Modelo Revelação do Ano na 11ª edição do Fashion Media Awards, que aconteceu em setembro deste ano em Nova York.

Natural de Aurora, município de Santa Catarina, Maria celebra a homenagem, que reconhece jovens talentos que fazem a diferença e deixam um legado em suas áreas de atuação: “Me sinto muito honrada por entrar na lista Forbes Under 30 como um destaque pelo meu trabalho. Sempre sonhei em ser modelo e parecia algo distante da minha realidade. Hoje posso comemorar conquistas que me lembram a importância de sonhar, mentalizar e, consequentemente, realizar”, comentou.

Mais notícias da cidade e região

O ano de 2024 foi marcado por grandes triunfos na trajetória profissional de Maria. Em abril deste ano, a modelo foi capa da Vogue Brasil. No mês seguinte, estreou na Vogue Portugal. Ainda neste ano, ela brilhou nas capas da V Magazine e The Perfect Magazine, revista do The New York Times.

Antes disso, Maria estampou as capas da L’Officiel Arabia, Bazaar Brasil e Tailândia e Carlota. Trabalhou com grandes marcas, como Michael Kors e Replay Jeans, e apresentou o programa “A nova geração da moda brasileira”, no canal do Youtube da Vogue Brasil. A top também foi convidada para apresentar o TikTok Awards 2022.

Nas redes sociais, compartilha fotos e vídeos com dicas de moda e beleza, ganhando muita visibilidade especialmente no TikTok – plataforma onde acumula cerca de 700 mil seguidores e 5,8 milhões de curtidas. No Instagram, tem mais de 100 mil seguidores.

MALU BORGES ESTAMPA CAPA DA FORBES UNDER 30

Malu Borges foi um dos nomes selecionados da Forbes Under 30 Brasil (edição 126), onde a revista destaca anualmente os mais brilhantes empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Além de Malu, estão na capa da renomada revista: a executiva Marcella Marcondes, o cantor Thiago Veigh, a atleta Beatriz Souza, e a comunicadora Bárbara Brito.

A influenciadora e empresária começou a bombar com seus conteúdos criativos e excêntricos durante a pandemia. Foi apenas com alguns primeiros vídeos despretensiosos mostrando seus looks que a influenciadora começou a furar a bolha e atingir milhões de pessoas ao redor do país e do mundo.

Além dos looks – Malu Borges atualmente é um dos nomes mais requisitados entre grandes marcas globais e só neste trabalhou em diversos projetos anunciando sua entrada no mercado de wellness e bem estar. Além de centenas de colaborações e parcerias com marcas ao redor do país. Sempre atenta às transformações digitais, Malu acompanha de perto e está imersa em todos os seus lançamentos, sempre colaborando com ideias e conteúdos que sempre surpreendem o público.

“Quando olho para minha carreira, sinto que grande parte do que me trouxe até aqui foi minha conexão comigo mesma. Investir em bem-estar me faz sentir completa me dá a garra para correr atrás das outras áreas da minha vida”, disse Malu.

“Eu me inspiro na vontade de fazer as pessoas se sentirem melhores, ainda mais no mundo da moda, onde existe uma pressão muito grande. Então, antes de falar sobre corpo e alimentação, sempre me engajei em falar com meus seguidores sobre a importância de se sentir bem – que para mim, é o mais importante”.

Só neste ano Malu inaugurou sua própria agência digital “NEXTGEN“. Com sede no Rio de Janeiro, a agência é voltada diretamente às transformações digitais e às mudanças comportamentais da Geração Z, além do foco em estratégias que colaboram com o conteúdo dos influenciadores. Além disso, deu start no mercado de wellness e bem-estar inaugurando a marca “Soon“, que chegou ao mercado para potencializar e criar rituais de bem-estar.

Já neste mês de dezembro anunciou sua entrada como diretora criativa da nova marca de beleza natural “People Colour“, que faz parte do grupo The Simple Company. Com previsão de lançamento para o próximo ano, a marca já tem gerado grandes expectativas no público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP