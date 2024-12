A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, disponibilizou o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal com as práticas adotadas pela empresa em suas operações florestais no Estado de São Paulo. O documento, publicado anualmente com dados compilados de 2023, aborda os aspectos sociais, ambientais e econômicos das operações florestais da companhia na região.

“Somos uma empresa de base florestal, com o propósito de ‘renovar a vida a partir da árvore’. Temos um sólido compromisso com a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Por meio deste resumo, apresentamos as nossas boas práticas de manejo, com resultados positivos ao longo dos anos, para as ações de conservação do solo, da fauna e da flora, bem como restauração de florestas nativas. Demonstramos que é possível conciliar o crescimento econômico com a conservação ambiental. Tudo isso reforça o nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Paulo Ricardo da Silva Rodrigues, coordenador de Meio Ambiente Florestal da Suzano.

O Resumo Público tem como objetivo divulgar o compromisso da Suzano com a transparência e a responsabilidade de informar a sociedade em geral – poder público, comunidades vizinhas, além de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviços – sobre a forma que maneja os seus recursos florestais.

O Resumo Público do Plano de Manejo Florestal de São Paulo está disponível e pode ser consultado no site: https://cdn.prod.website-files.com/652e86223e44678d24f55b54/6706b4eb4295eb71d6547784_Resumo%20P%C3%BAblico%20do%20Plano%20de%20Manejo%20UNF%20-%20S%C3%A3o%20Paulo%202023.pdf

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br