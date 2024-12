Bares e restaurantes projetam alta de até 20% no faturamento em dezembro

Com a chegada das festas de fim de ano, bares e restaurantes em todo o Brasil se organizam para aproveitar um dos períodos mais lucrativos do setor. De acordo com um levantamento da Abrasel, o faturamento dos estabelecimentos deve crescer cerca de 20% em dezembro, quando comparado a um mês comum.

Outro estudo feito pela entidade também mostrou que, em relação ao mesmo período de 2023, 78% dos empresários esperam aumentar o faturamento. O pagamento do 13º salário e o maior fluxo de clientes, impulsionado pelas férias escolares e confraternizações, são os principais fatores por trás desse otimismo.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o período representa uma oportunidade crucial para muitos negócios. “Embora 62% dos bares e restaurantes ainda operem sem fazer lucro, o fim de ano traz a chance de reequilibrar as finanças e reduzir prejuízos acumulados. É uma época em que o esforço conjunto de empresários e equipes pode fazer toda a diferença para virar o jogo”, explica.

Alta na demanda impulsiona contratações

Para lidar com o aumento na demanda, 40% dos empreendedores pretendem reforçar suas equipes em dezembro, conforme apontou a pesquisa da Abrasel. O empresário Gustavo Duarte, proprietário do restaurante Coco Bambu Beira Mar, em Fortaleza (CE), já contratou novos funcionários.

“Neste mês, contratamos cumins, garçons, cozinheiro e auxiliar de cozinha, além de termos investido em treinamentos. Isso é fundamental para que, com a casa cheia, os nossos clientes não passem a ser impactados por um atendimento abaixo do esperado”, afirma Gustavo.

Com a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, os empresários estão adotando diversas estratégias. Ainda de acordo com a pesquisa, 26% dos que planejam contratar afirmaram que estão investindo em cursos e treinamentos para capacitar suas equipes, enquanto 23% planejam oferecer salários acima da média do mercado para se destacar na atração de profissionais.

Foco na experiência do cliente

Além das contratações, os preparativos incluem promoções temáticas, menus exclusivos e decoração especial, a fim de proporcionar uma boa experiência aos consumidores. O restaurante Detroit Steakhouse, localizado em Cuiabá (MT), aposta em algumas dessas inciativas para atrair a clientela.

“No Natal, vamos oferecer um buffet especial, com presença do Papai Noel e uma decoração temática. Já para o réveillon, preparamos um sistema all inclusive. Hoje, já temos quase 40% das entradas vendidas, mesmo considerando que a procura geralmente aumenta somente após o Natal. Para se ter uma ideia, o restaurante já está no terceiro lote de ingressos”, conta Flávio Renato, sócio do estabelecimento.

Essas ações, focadas na experiência do público, vão além da busca por maior faturamento no período festivo. Empresários do setor enxergam o fim de ano como uma oportunidade de criar vínculos com os consumidores, garantindo que eles retornem em outras datas.

“Ao priorizar a fidelização, os restaurantes têm a chance de iniciar 2025 com uma base de clientes mais sólida, capaz de sustentar o negócio mesmo fora de períodos sazonais. Esse planejamento estratégico reforça a estabilidade e a lucratividade dos estabelecimentos, reduzindo a dependência de datas comemorativas para manter o fluxo de caixa”, explica Solmucci.