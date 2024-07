Nos 55 anos de Jennifer Lopez, Ecad produz estudo musical inédito

Jennifer Lopez é uma das mais importantes cantoras norte-americanas com diversos hits na carreira. A artista, que também é compositora, atriz e produtora musical, completa 55 anos nesta quarta-, 24, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um levantamento inédito com seus dados musicais.

O estudo levou em consideração as músicas interpretadas por J-Lo que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Uma curiosidade foi que a liderança do ranking ficou com “Chegaste”, uma canção gravada por ela num dueto com o cantor e compositor Roberto Carlos, lançada em 2017. A música é de autoria da cantora porto-riquenha Kany García e ganhou uma versão em português feita por Roberto Carlos.

O top 3 contou ainda com “If you had my love”, o primeiro single lançado pela cantora em 1999, na segunda posição, e com “You belong to me”, música de autoria da cantora Carly Simon, regravada por J-Lo.

Jennifer Lopez tem 102 composições e 719 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Esses dados musicais foram disponibilizados pelas associações musicais estrangeiras, que representam a artista e que possuem contratos de representação ou reciprocidade com as entidades brasileiras congêneres da gestão coletiva (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), para que os seus direitos autorais de execução pública sejam garantidos no país. A partir dessa parceria entre entidades, quando a música de J-Lo ou de qualquer artista estrangeiro toca no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras, que fazem o repasse para as associações estrangeiras. Essas sociedades internacionais garantem os repasses a artistas e compositores de outros países por meio desses contratos de representação.

No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de música em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros.

Ranking das músicas gravadas e interpretadas por Jennifer Lopez mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos segmentos de execução pública de Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão

Posição Música Autores 1 Chegaste Kany Garcia / Roberto Carlos 2 If you had my love J Lo / Fred Iii Jerkins / Shaboogie / Black / Rooney Mark Cory 3 You belong to me Carly Simon / Mac Donald (Us 1) Mike 4 On the floor Baby Supreme / Bilal Hajji / Red One / Hermosa Ulises / Kinda Hamid / Gonzalo Hermoza Gonzales / Pitbull / Achraf Jannussi 5 Get right James Brown / Harrison Richard C / Usher (Us) 6 Could this be love Dermer Larry 7 Love don’t cost a thing Ami D Harris / Damon Sharpe / Jeremy Jermaine Monroe / G Q Romeo / Gette 8 Ain t your mama Luke Gottwald / 2 Hot 4 Tv / Meghan Trainor / Cirkut / J Kash / Lunchmoney 9 Pa’ ti J Lo / Jon Leone / Elena Rose / Maluma / Edgar Barrera 10 Baila conmigo Victor Alonso Cardenas Ospina / Kelly Paola Ruiz Moncada / David Sanchez Gonzalez

