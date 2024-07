Instituto Jr. Dias participa da Etapa Classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê

Leia + Sobre todos os Esportes

Orgulho e determinação no Campeonato Brasileiro de Karatê! De 17 a 21 de julho, a equipe do Instituto Jr Dias brilhou na Etapa Classificatória em Niterói, RJ. Sob a orientação da Sensei Izabel Dias, nossos 9 talentosos atletas demonstraram seu melhor desempenho.

🏅 Destaques da Competição:

Sub 10 feminino até 5° kyu:

🥈 Maria Luiza Rocha Silva

2° lugar no kata

Sub 12 masculino até 3° kyu:

🥇 Davi Rodrigues Ferreira

1° lugar no Shiai

Com 2 medalhas conquistadas e 2 atletas garantidos para as finais em Recife, PE, em novembro, estamos mais motivados do que nunca! Em setembro, vamos rumo à próxima etapa Classificatória em João Pessoa, PB, com o objetivo de alcançar a Etapa Final do Campeonato Brasileiro de Karatê.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP