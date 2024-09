Pesquisa: 55% dos motoristas fazem uso excessivo do pedal do acelerador Leia Mais Notícias do Brasil

Segundo dados colhidos com base no monitoramento de mais de 11 mil veículos no Brasil e mais de 30 mil motoristas, a scale-up Mobs2 -empresa de IA e educação adaptativa para gestão de frotas – apresenta o ranking dos problemas mais recorrentes dos condutores das empresas parceiras. Segundo o levantamento, houve redução dos erros em até 90% nos últimos 6 meses.

Um dos eventos mais comuns cometidos pelos motoristas é o uso excessivo do pedal do acelerador, que representa 55% das situações observadas. Além disso, quase 16% dos motoristas monitorados promovem alta rotação do motor devido a trocas inadequadas de marcha, enquanto 10% adotam acelerações bruscas. Essas práticas não apenas aumentam o consumo de combustível, mas também comprometem a durabilidade do motor e a sustentabilidade ambiental, pois elevam as emissões de poluentes.

O levantamento da Mobs2 indica que a implementação de programas de educação para o trânsito pode reduzir significativamente o número de acidentes. “Em algumas empresas, identificamos até 46 erros de condução em apenas 1 km. Com o apoio da telemetria da Mobs2 com educação recorrente, essa média diminuiu para menos de um erro por km, e já existem empresas que alcançaram impressionantes 0,01 erros por km”, comenta Rebeca Bezerra Leite, cofundadora e sócia-diretora na Mobs2.

Além disso, iniciativas como palestras, blitz educativas e simulações ajudam a disseminar informações essenciais sobre segurança, destacando a importância de respeitar regras como limite de velocidade, uso de cintos de segurança e atenção ao atravessar ruas.

Inteligência Artificial a favor do condutor

Com o objetivo de conscientizar cada vez mais seu público, a Mobs2, fundada pelos pernambucanos Rebeca Bezerra Leite e Raphael da Fonte, desenvolveu a primeira plataforma digital educacional completa para capacitar condutores, por meio de inteligência artificial, monitorando em tempo real a condução dos motoristas e apontando os pontos que devem ser melhorados. Cada motorista recebe uma seleção personalizada de cursos que irão desenvolver habilidades específicas de melhoria.

A plataforma, pioneira no Brasil, disponibiliza também testes de aprendizagens e conta com ensino on-line, contendo vídeos curtos (micro learning), dinâmicos e interativos, de modo que o motorista consiga captar e reter facilmente as principais mensagens de cada conteúdo. Do outro lado, temos as empresas acompanhando a evolução dos seus colaboradores.

Além de tudo isso, a MOBS2 School inclui módulos de saúde emocional que auxiliam os motoristas na gestão de suas emoções e do estresse. Essa intervenção precoce é fundamental para garantir que os condutores mantenham seu bem-estar e desempenho, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.

“A educação no trânsito desempenha um papel fundamental na mudança de comportamento dos motoristas e pedestres”, finaliza Rebeca Bezerra Leite.