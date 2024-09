Urgente; casa de repouso investigada em Americana

Uma casa de repouso que abriga idosos foi alvo de ação da polícia e da vigilância sanitária esta quinta-feira em Americana.

Notícia em andamento.

Agentes públicos chegaram ao local que fica no bairro São Jerônimo e foram averiguar as condições gerais do estabelecimento.

Denúncias apontam que o local não teria condições de funcionamento e que os idosos precisariam ser retirados.

Outro caso de casa de repouso na região

Uma denúncia anônima levou os fiscais da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Nova Odessa a flagrarem e interditarem uma casa de repouso de idosos em situação irregular em 2021. No imóvel, uma casa de alto padrão na Avenida Ampelio Gazzetta, foram encontrados dez idosos.

Todos seriam de famílias que moram em Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste. O caso é acompanhado pela Promotoria Pública da Comarca.

