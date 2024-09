O candidato a prefeito de Sumaré Willian Souza (PT) recebeu reforço importante para a sua campanha na quarta-feira (25). O ministro do Trabalho Luiz Marinho visitou a cidade e cumpriu agendas com o candidato no Jardim Dall’Orto e Matão.

O primeiro compromisso de Marinho em Sumaré foi na empresa de EPI (Equipamento de Proteção Individual) agrícola Protec, localizada no Jardim Dall’Orto e que opera há mais de 30 anos no município. Willian e o ministro conheceram o processo de produção dos equipamentos e conversaram com proprietários e funcionários da empresa.

Em seguida, o candidato a prefeito e o vice, Décio Marmirolli (União Brasil), realizaram uma caminhada com o ministro pelas ruas do Residencial Nova Terra, na região do Matão, onde visitaram residências e comércios.

“Willian é um parceiro de longa data que tem dedicado sua vida na defesa dos direitos sociais e no desenvolvimento de Sumaré. Ele tem trânsito livre no gabinete do Presidente Lula e conta com todo apoio do Governo Federal para implantar em Sumaré o seu excelente plano de governo, que inclui a construção do Hospital Municipal, do Poupatempo da Saúde, do Instituto Federal, além de investimentos em infraestrutura e na geração de bons postos de trabalho para a população local”, disse o ministro.

Willian agradeceu a presença do ministro e elogiou sua gestão à frente do Ministério do Trabalho. De acordo com Willian, Marinho tem presença constante em Sumaré, conhece as características e carências do município, e pode contribuir com iniciativas para o desenvolvimento da cidade por meio do Governo Federal.

Gratidão a Luiz Marinho

“Sou muito grato ao ministro por sua disposição em vir a Sumaré para reforçar a nossa campanha. Marinho é parceiro de todas as horas, e sua experiência como prefeito de São Bernardo do Campo nos ajuda muito a pensar em políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas e mudar Sumaré de patamar”, avalia Willian.

