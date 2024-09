As provas de Matemática e Ciências da Natureza costumam ter grande peso na nota final do estudante no Enem, atrás apenas da redação. Para aqueles que possuem maior dificuldade ou não sabem por onde começar, um planejamento de estudos pode impactar no desempenho obtido. Além disso, organizar melhor o tempo é imprescindível.

Sendo assim, é importante que o estudante faça um levantamento da incidência dos assuntos. O coordenador do Curso Anglo, Madson Molina, explica que há poucos meses da prova, faz sentido focar parte do tempo no que diz respeito a estatística, ou seja, estudar os assuntos mais presentes. “Também é de suma importância estudar os assuntos que, individualmente, o aluno possui maior dificuldade. Por fim, a resolução de exercícios pode treinar mais a assertividade”, destaca.

Outro ponto importante é equilibrar o tempo de estudo entre as diferentes disciplinas de exatas. Uma técnica que pode ser adotada, segundo Molina, é pensar que há um mesmo tempo de prova para Matemática e Ciências da Natureza. No entanto, essa divisão também envolve perfis:

“Se o estudante tem um perfil mais inclinado às exatas, ele pode estudar menos tempo matemática e física, e dedicar mais tempo à biologia e química”, explica.

A revisão também é um bom método. Para o especialista, quanto mais se revisita um assunto, maior a chance de ficar retido na memória. Ele ressalta que, para ter uma pontuação satisfatória na prova, é necessário ser assertivo em questões de múltipla escolha.

Para isso, olhar o comando das questões e as alternativas, ignorando o texto, é um bom caminho, pois às vezes o que está no texto de apoio não é uma informação necessária para responder à pergunta. Contas aproximadas, sobretudo com valores não inteiros, também podem facilitar para a resolução das perguntas.

Visando ajudar os estudantes a se saírem bem na prova de exatas, Madson Molina traz 6 orientações. Confira:

Ter uma rotina de estudos definida: o resultado não é previsto, no entanto, ter constância na preparação para a prova pode gerar a sensação de estabilidade e reconhecimento do esforço; Disciplina: o estudante deve ter foco e disciplina em relação aos estudos, sobretudo os conteúdos que possui maior dificuldade e aqueles que são mais cobrados no exame; Pesquisar a incidência dos assuntos: essa estratégia pode nortear os estudos de maneira mais assertiva; Treinar a prova do Enem: treinar por meio de provas de anos anteriores e simulados faz com que o candidato conheça o modelo da prova e sua dificuldade; Organização de estudos e tempo: organizar o tempo destinado para cada disciplina é fundamental para que nenhum conteúdo de relevância fique de fora do preparo para o exame; Dar atenção ao lazer: essa ação também é importante para que o estudante mantenha uma boa saúde e resiliência mental para a prova.

Além do Enem

Sobre o Anglo (www.aquitemanglo.com.br) – Com mais de 74 anos de tradição, o Anglo conta com uma rede de mais de 900 escolas conveniadas em todo o país, que totalizam mais de 300 mil alunos. Oferece material estruturado da Educação Infantil ao Pré-Vestibular e possui uma metodologia voltada ao desenvolvimento da autonomia de estudos dos alunos. A proposta do Anglo oferece sólida formação de cultura geral e o desenvolvimento de habilidades voltadas à aplicação real dos conhecimentos. Ao final dos anos de escolaridade básica, essa proposta permite que os alunos ingressem nas melhores universidades do país através dos excelentes resultados nos vestibulares e no ENEM.

