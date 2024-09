Prefeitura de Nova Odessa já substituiu 1.700 luminárias no Programa ‘Cidade Luz’ de Modernização da Iluminação Pública

Com equipes atuando durante a noite e madrugada e aos finais de semana para minimizar o impacto no trânsito, a Prefeitura de Nova Odessa já substituiu, através do Programa “Nova Odessa Cidade Luz” de Modernização da Iluminação Pública, cerca de 1.700 luminárias antigas, de vapor de sódio (e luz amarela), por unidades de LED (de luz branca). A parcial é equivalente a quase 20% do cronograma de trocas.

Ao longo das próximas semanas, todas as 8.700 luminárias da cidade serão substituições. A iniciativa visa trocar 100% das luminárias da cidade por unidades de LED, que são mais luminosas, econômicas, duráveis e ambientalmente sustentáveis.

Como todo equipamento elétrico e eletrônico está sujeito a eventuais falhas, a Prefeitura também divulgou um novo telefone para a população comunicar a empresa contratada caso surja algum problema com as novas luminárias ou caso seja necessário algum reparo. O telefone gratuito do canal de atendimento é o 0800 600-1428.

A atual etapa está concentrada nas mais importantes vias de ligação da cidade, com maior tráfego e presença de comércios e pedestres, mas já começa também a “adentrar” nos maiores bairros de Nova Odessa. No último final de semana, por exemplo, houve modernização da iluminação do Parque Klavin, Jardim São Manoel, Jardim Alvorada e Jardim Capuava, entre outras localidades.

Moradores e motoristas já notaram a melhora na iluminação e elogiaram a iniciativa da Prefeitura. “Aqui na Avenida Brasil, as lâmpadas de LED ficaram muito mais bonitas e modernas. Parece outro lugar. As lâmpadas antigas, amarelas, traziam um clima de perigo, ruas escuras. Agora, olha como está claro, iluminado e bonito”, afirmou recentemente o comerciante Emerson Teixeira.

Antes, as equipes da empresa contratada já havia passado por vias de grande movimento, como as avenidas Ernesto Sprogis, Rodolfo Kivitz, São Gonçalo (recentemente duplicada pela Prefeitura) e Brasil, além das ruas Tamboril, Olivio Belinate, Vitorio Crispin, Fioravante Martins, Sigesmundo Andermann, Goiânia, Rio de Janeiro e 1º de Janeiro.

Nas avenidas, por exemplo, as antigas luminárias de sódio de 250W emitiam 32 lux de luminosidade. Já as novas luminárias de LED de 97W emitem 54 lux. “Ou seja, com um consumo de apenas um terço das luminárias substituídas, as novas luminárias trazem uma eficiência 62% maior”, explicou o engenheiro elétrico Emerson Príncipe Padela.

O PROGRAMA

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou em junho deste ano o Programa “Nova Odessa Cidade Luz”. A iniciativa de modernização da iluminação pública de toda a cidade por luminárias de LED de última tecnologia, prevê R$ 32 milhões de investimento, sem custos adicionais para os cidadãos. A duração do programa é de 10 anos, durante os quais a manutenção do novo parque tecnológico vai correr por conta da empresa vencedora da licitação.

O sistema de troca das lâmpadas antigas de vapor de sódio (amarelas) pelas novas, de LED, prevê a substituição das 8.700 luminárias existentes nos postes de todas as avenidas, ruas e estradas da cidade, além de instalação de 1.300 novos pontos de iluminação. Os LEDs iluminam até 50% mais, com uma economia de 60% em média na conta de energia.

Pelo sistema adotado pela Prefeitura para viabilizar o Programa “Nova Odessa Cidade Luz”, os custos da modernização do sistema de iluminação pública serão pagos em 10 anos através da economia na conta de luz com as novas luminárias, ou seja, sem custos adicionais para os cidadãos e sem a recriação da antiga (e extinta) CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

