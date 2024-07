No dia 18 de julho de 1969, Maurício de Sousa assinou a primeira tirinha de jornal contendo os personagens Franjinha e Frajola, os pioneiros do que viria a ser anos mais tarde a Turma da Mônica.

Para celebrar a data, o Bolavip Brasil mergulhou fundo na Internet para descobrir o que os mecanismos de busca dizem sobre ela. E uma das principais conclusões foi: o sucesso de Mônica e seus amigos é maior no Nordeste do que em qualquer outra região do país.

Metodologia

Para chegar ao resultado, foram quantificadas as buscas por “Turma da Mônica”, “Mônica”, “Magali”, “Cebolinha” e “Cascão” nos últimos 12 meses. Os números absolutos de buscas foram casados com os dados mais atualizados sobre as populações dos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, de acordo com o Censo de 2022. Assim foi possível checar em termos proporcionais quais são os estados que têm mais interesse pela história em quadrinhos.

Nordestinos são os que mais procuram a Turma da Mônica

De acordo com o levantamento, foram aproximadamente 2,2 milhões de buscas pela Turma da Mônica e seus quatro personagens principais nos últimos 12 meses. A relação entre o número de buscas e a população brasileira é de 1,02%. Quando o recorte ocorre por estado, dos cinco com maior busca proporcional, quatro são da região Nordeste – Ceará (1,68%), Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O Amapá é o quarto estado com mais buscas pela Turma da Mônica e seus personagens e o intruso entre os estados nordestinos.

Casa da Mônica, São Paulo está no top-10

As histórias da Turma da Mônica se passam no Bairro do Limoeiro, um lugar fictício localizado em São Paulo, terra natal de Maurício de Sousa – boa parte dos seus personagens são inspirados na vida real do cartunista.

Apesar das várias referências a São Paulo nos quadrinhos, em termos proporcionais, as histórias não foram tão buscadas assim nos últimos 12 meses. O mais populoso estado brasileiro foi apenas o oitavo que mais teve interesse na Turma da Mônica no período.

Região Sul foi a que menos buscou o gibi

Doze estados tiveram buscas pela Turma da Mônica inferiores à média nacional. Destaque para a Região Sul, uma vez que foi a única em que os três estados – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – procuraram pouco os quadrinhos.

Entretanto, foi o Tocantins quem teve menos interesse na história.

Levantamento mostrou popularidade dos personagens

Nos 26 estados brasileiros e mais no Distrito Federal, a ordem na quantidade de buscas pelos quatro personagens principais foi a mesma.

Mônica, que só foi aparecer pela primeira vez nos quadrinhos de Maurício de Sousa em 1963, quatro anos depois da primeira tirinha, é a personagem mais popular, com um total de 673 mil buscas. Em seguida vem Cebolinha, com 165 mil buscas.

O terceiro personagem dos quadrinhos mais popular é Magali, com 90.500 buscas aproximadamente. Cascão é quem fecha o quarteto, com 49.500 buscas.

Os dez estados brasileiros onde a Turma da Mônica é mais popular, considerando a relação entre número de buscas e população:

1 – Ceará – 1,68%

2 – Paraíba – 1,40%

3 – Rio Grande do Norte – 1,33%

4 – Amapá – 1,27%

5 – Pernambuco – 1,26%

6 – Bahia – 1,21%

7 – Alagoas – 1,20%

8 – São Paulo – 1,16%

9 – Espírito Santo – 1,14%

10 – Rio de Janeiro – 1,14%

