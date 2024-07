75,7% das agências de marketing adotam tecnologias sem treinamento adequado

Uma pesquisa da agência Conversion em parceria com o Zoho Marketing Plus, ferramenta de marketing da multinacional de tecnologia Zoho, mostra que seis em cada dez (60%) profissionais do mercado de marketing ainda encontram dificuldades em integrar ferramentas de martech – termo que se refere à junção de marketing e tecnologia. Entre essas ferramentas, estão desde disparadores de e-mail para leads até sistemas gestores de chatbots, por exemplo.

Na prática, isso significa que esses negócios ainda precisam utilizar mais de um instrumento para satisfazer as necessidades de suas operações [tabela 1] e é com a experiência cotidiana que 75,7% das empresas vão aprender a utilizar esses novos instrumentos de tecnologia, sem um treinamento adequado. No estudo Martech Trends 2024, que ouviu 235 profissionais que utilizam alguma martech no departamento de marketing ou em departamentos sob sua gestão, este foi o percentual de empresas que responderam que a integração entre essas ferramentas é regular, ruim ou péssima.

Essa realidade faz, sobretudo, com que as empresas não sintam estar aproveitando toda a potencialidade dessa união tecnológica entre ferramentas. De acordo com a pesquisa, 72% das empresas acreditam não aproveitar todo o potencial das ferramentas de martech que utilizam. Quando perguntadas sobre competências e pessoas que possuem atualmente para aproveitar melhor as martechs, menos da metade responderam positivamente (37,9%).

Para Diego Ivo, CEO da Conversion, esses dados mostram, por um lado, que as martechs ainda têm o desafio de explorar, de forma mais clara, como suas funcionalidades podem transformar as atividades práticas das empresas. De outro, revelam que a falta de mão de obra qualificada aparece como um entrave também nesse campo.

“É essencial que as empresas compreendam a importância de investir em capacitação profissional para aproveitar ao máximo as tecnologias disponíveis. A falta de integração não é apenas um problema técnico, mas também um reflexo de certa carência de habilidades específicas no mercado”, diz Ivo.

O executivo ainda ressalta que a visão holística das ferramentas de martech é essencial para o sucesso do negócio. “A integração gera agilidade na implementação de estratégias e campanhas, além de automatizar de maneira eficiente os processos. Ademais, simplifica o fluxo de trabalho, facilitando ajustes em tempo real e reduzindo a margem de erros, o que, consequentemente, melhora a colaboração entre equipes e a eficiência das empresas”, conclui.

De acordo com Raphael Leite, gerente de marketing de Zoho Marketing Plus, o desenvolvimento de novas tecnologias, nesse contexto, se faz necessário para que as empresas possam alcançar o equilíbrio entre inovação e execução. Mas, antes disso, deve haver uma preocupação das empresas em capacitar profissionais para lidar com os novos recursos. “Estamos olhando para um cenário em que 98,7% das empresas brasileiras já dizem aderir às tecnologias de marketing para tornar suas operações mais eficientes e estratégicas. Mas grande parte delas ainda não consegue enxergar o todo e o potencial dessas ferramentas”, diz.

Segundo Raphael, o cenário representa uma grande oportunidade para empresas que já reconheceram a necessidade de investir em treinamentos para suas equipes de marketing e outros times acostumados a lidar com martechs em seu dia a dia, bem como para empresas de marketing que desenvolvem as martechs e estão atualmente focadas apenas em vender seus produtos. “É preciso investir em aprendizado contínuo e capacitação de times. Somente assim teremos um cenário em que martechs não serão apenas uma realidade, mas o domínio de tecnologias será característica dominante no perfil dos profissionais de marketing do futuro”, afirma.

CAPACITAÇÃO NA PRÁTICA

Nesse caso, é interessante observar como a maioria das empresas (75,7%) tem uma dinâmica de aprendizado no uso de martechs na prática cotidiana. Para ambos os executivos, apesar de ter certa efetividade, por outro lado, isso reflete dilemas estruturais das empresas.

Atualmente, apenas 50,2% das empresas dizem aproveitar as oportunidades de aprendizado oferecidas pelas próprias ferramentas.

Como comprovação do interesse crescente dos profissionais de marketing por novas tecnologias na área, a pesquisa mostra que cinco em cada dez (48%) companhias brasileiras dizem estar focadas em adotar tecnologias para o setor. Enquanto isso, 58% delas afirmam estar satisfeitas com as martechs que já utilizam hoje.