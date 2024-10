Para 89% dos pais, mesada contribui para consciência sobre dinheiro

Para marcar a passagem do Dia das Crianças, a Serasa divulga um levantamento especial feito com pais no qual estuda, em profundidade, a relação de pais e filhos com as finanças, o dinheiro, as despesas, os salários e a tradicional mesada.

Para 89% dos pais e mães entrevistados pelo Instituto Opinion Box, promover a mesada contribui para a consciência dos filhos sobre o verdadeiro valor do dinheiro. Porém, somente 56% dos pais conseguem cumprir com o compromisso de dar uma quantia mensal aos filhos.

Entre a parcela que ainda não dá nenhum tipo de mesada aos seus filhos, 35% optaram por ensiná-los sobre a importância de trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. Na sequência, 32% preferem controlar as finanças e dar dinheiro de acordo com a necessidade da criança e 27% declaram não ter condições financeiras de dar mesada para os filhos.

Mesada requer bom comportamento

Na maioria dos casos, a mesada está condicionada ao comportamento em casa (58%) e ao comportamento na escola (56%), mas também está atrelada às notas escolares (48%) e à realização de tarefas domésticas (41%). Segundo o estudo, 79% dos pais afirmam explicar ao filho sobre a importância de poupar e fazer investimentos a longo prazo, pensando na faculdade.

O levantamento mostrou, ainda, que os filhos começaram a receber mesada principalmente entre 6 e 8 anos (30%) e 28% antes dos 5 anos. Para 14%, a mesada passou a fazer parte da rotina entre 12 e 14 anos e, para 4%, entre 15 e 18 anos.

Preocupação dos pais com o futuro

Apesar de 81% dos pais afirmarem que os filhos têm mais acesso a informações sobre finanças do que eles, quando tinham a mesma idade, 80% admitem se preocupar que as crianças cheguem à vida adulta sem saber como lidar com as finanças.

Da mesma forma, 83% consideram importante incluir os filhos nos assuntos da casa para que sintam abertura para falar sobre isso futuramente, ensinando, principalmente, sobre a importância de ter uma vida financeira saudável.

Metodologia

O estudo faz parte da 11ª edição do Serasa Comportamento, série de levantamentos realizados pela Serasa sobre a forma como os brasileiros lidam com suas finanças. A pesquisa ouviu 1.540 consumidores de todas as regiões do país, de 18 até 60 anos ou mais.

