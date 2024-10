Candidato a prefeito no RJ comemora vitória antes da hora e é derrotado

Um candidato a prefeito da cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, comemorou a vitória antes da hora, mas acabou derrotado nas urnas no último domingo, por 125 votos. Araão Moura (PP) foi para os braços do povo antes da apuração completa e viu sua vitória escorregar pelas mãos.

A vitória no município ficou para Luis Claudio (Republicanos), que recebeu 17.021 votos, contra 16.896 de Moura. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Moura comemora a – quase – vitória nos braços de apoiadores ao dom de “o Araão voltou”.

SANTA BÁRBARA D’OESTE: Caso semelhante aconteceu em Santa Bárbara em 2020. O coordenador de campanha do candidato Dr José na época, Paulo Delboux, quu também é dono da Rádio Brasil, anunciou a vitória de Dr. José para prefeito da cidade antes do término das apurações. Ele chegou a anunciar na rádio que “Santa Bárbara já tem prefeito eleito, o Dr. José”. No final das contas, a vitória, de fato, ficou para o candidato Rafael Piovezan. A diferença entre os dois ficou por pouco mais de 700 votos.

Nas redes sociais também circularam, na época, vídeos de Dr. José comemorando a curtíssima vitória ao lado de familiares e amigos, bem como outros registros das comemorações dentro da própria rádio.

Na eleições deste ano, Dr. José e Rafael se enfrentaram novamente nas urnas, mas dessa vez não teve como “se enganar”. Rafael desde o início das apurações permanecer com boa vantagem e garantiu a vitória para mais 4 anos de mandato.