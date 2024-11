No próximo dia 05 de novembro, o Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, inicia a celebração natalina com a inauguração de sua encantadora decoração de Natal, intitulada ‘Natal dos Sentidos’. Este ano, a proposta é proporcionar uma experiência imersiva e inclusiva, onde os visitantes poderão explorar não só a beleza visual da decoração, mas também elementos interativos que despertam todos os sentidos.

Com as cores tradicionais do Natal — verde, vermelho e dourado — o espaço é um convite ao encantamento e à participação ativa do público. O grande destaque da decoração será uma majestosa árvore de Natal de 10 metros e um escorregador de 16 metros de altura que liga um piso ao outro, proporcionando uma descida emocionante. Além do escorregador principal, uma versão menor também estará disponível para as crianças menores de 04 anos também não percam a diversão.

A decoração oferece diversos espaços sensoriais dedicados aos sentidos. No olfato, sacos de presentes espalhados pelo ambiente liberam aromas tradicionais de Natal, como canela, romã, cravo, cipreste e frutas natalinas, evocando memórias afetivas e trazendo o espírito natalino. Na audição, botões mágicos são instalados para que os clientes possam ativar sons natalinos, criando uma atmosfera musical que envolve todos os visitantes.

A visão será encantada pela imponência da decoração, com um letreiro luminoso e instagramável, ideal para fotos, além da beleza vibrante dos elementos cuidadosamente dispostos. No tato, diversos itens da decoração estarão disponíveis para serem tocados, proporcionando uma experiência interativa e tátil. Um painel em braile permitirá que pessoas com deficiência visual compreendam os elementos da cenografia, tornando a experiência ainda mais inclusiva.

O trono do Papai Noel também será um ponto de destaque, com a adição de um trono pet, para que os visitantes possam trazer seus animais de estimação para fotos com o bom velhinho. O escorregador principal será instalado atrás do trono, criando um cenário mágico para as crianças e suas famílias. A cenografia ainda inclui brinquedos interativos como quebra-cabeças e jogos da memória, que complementam a ambientação com diversão para todas as idades.

No final do circuito, uma grande caixa de presente estará disponível para que os visitantes depositem mantimentos que farão a diferença na noite de Natal de outras famílias, reforçando o verdadeiro espírito natalino.

“A cada Natal, nosso objetivo é surpreender e emocionar nossos visitantes. Este ano, com o tema ‘Natal dos Sentidos’, queremos oferecer uma experiência ainda mais profunda e envolvente, capaz de criar memórias inesquecíveis. Além disso, nossa decoração foi pensada para ser acessível a todos, refletindo nosso compromisso em garantir que todos possam viver a magia do Natal,” afirma Rodrigo Cenatti, gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras.

Com uma programação completa de eventos, o Shopping Parque das Bandeiras promete uma temporada natalina cheia de surpresas e momentos especiais para toda a família.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.

